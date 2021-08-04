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04.08.2021 07:41
Рубрика: В мире

В США снимут сериал по мотивам коррупционного скандала в Балтиморе

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Неделя № 175(8526)
"Золотоунитазные" истории - не исключительно российская тема. Случаются скандалы с участием блюстителей закона и за рубежом.
Репортер Джастин Фентон (на фото) написал книгу о полицейском подразделении Балтимора, которое долгое время терроризировало местных жителей. Компания HBO снимет по ней новый сериал. Фото: www.instagram.com / justin_fenton Репортер Джастин Фентон (на фото) написал книгу о полицейском подразделении Балтимора, которое долгое время терроризировало местных жителей. Компания HBO снимет по ней новый сериал. Фото: www.instagram.com / justin_fenton
Репортер Джастин Фентон (на фото) написал книгу о полицейском подразделении Балтимора, которое долгое время терроризировало местных жителей. Компания HBO снимет по ней новый сериал. Фото: www.instagram.com / justin_fenton

В 2011 году Францию потрясла новость о том, что полицейский Мишель Нерье, получивший прозвище Суперкоп за эффективную борьбу с преступностью, оказался замешан в нелегальных схемах. Он отплачивал своим информаторам изъятыми наркотиками, нередко получал от криминальных авторитетов дорогие подарки, например, машины Ferrari и Rolls-Royce, или отдыхал за их счет. Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы (из них 18 месяцев условно) и запретил работать в полиции.

Фото: ООО "МЕТРАФИЛЬМС"
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А в американском штате Гавайи в прошлом году на 13 лет посадили первого зампрокурора Гонолулу Кэтрин Кеалоха за преступные махинации против собственной семьи и других людей. Сначала Кэтрин убедила своих бабушку и дядю взять ипотеку и часть средств положила себе "в карман". Когда те подали на нее в суд, она попыталась очернить дядю, обвинив его... в краже почтового ящика. Началось разбирательство, в ходе которого вскрылись другие преступные схемы Кеалоха. К примеру, она присвоила себе 160 тысяч долларов со счета детей, над которыми оформила опекунство. Деньги Кэтрин тратила на красивую жизнь: дом за два миллиона долларов, машины Mercedes и Maserati, праздники.

Суперкоп из Франции платил информаторам наркотиками

Еще один скандал прогремел в Балтиморе, США, где подразделение полиции по борьбе с нелегальным оборотом оружия само превратилось в преступную банду. Отряд грабил предполагаемых нарушителей закона и простых людей, сбывал на улицах наркотики и оружие, подбрасывал их гражданам. Все прямо или косвенно причастные офицеры получили от семи до 25 лет тюрьмы. История настолько шокировала США, что по ее мотивам снимут сериал. В основу ляжет книга репортера газеты The Baltimore Sun Джастина Фентона "Этот город принадлежит нам: правдивая история преступлений, полицейских и коррупции" (Пер. с англ.).

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