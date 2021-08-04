Посол Сербии в России скончался на 71-м году жизни

Посол Сербии в России Мирослав Лазански, возглавлявший дипмиссию с 2019 года, скоропостижно скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Причиной смерти 70-летнего дипломата стал сердечный приступ, который случился у него в Белграде.

Лазански был также известен как опытный военный репортер, освещавший операции во многих горячих точках, включая Ирак и Афганистан. За свою журналистскую карьеру он взял множество интервью у министров обороны и военачальников разных стран.