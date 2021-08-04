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Рубрика: В мире

Пострадавшие в Турции получили помощь

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Туристы, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Турции, получат поддержку в рамках стандартного страхования. Им оплатят лечение и дорогу домой.

Перевозивший российских туристов автобус 2 августа перевернулся в турецкой Анталье. В Ростуризме сообщили, что в результате аварии погибли три человека. В больницах сейчас остаются четверо пострадавших россиян. Остальных пострадавших выписали после оказания медпомощи. Туроператор "НТК Интурист" предоставил возможность родственникам пострадавших отправиться в Турцию.

Фото: EPA/SEDAT SUNA
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Все россияне, выезжающие за рубеж с туроператорами, имеют туристические страховки, которые покрывают экстренные ситуации, связанные со здоровьем, рассказала "РГ" руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева. Это может быть острое заболевание, обострение хронического заболевания, травма, отравление. В этот же перечень входят и травмы, в том числе с летальным исходом, полученные в результате ДТП. Страховая компания поможет транспортировать пострадавшего в больницу, оплатить лечение и купить билет на самолет, если турист пропустил свой рейс, пока находился в больнице. Также страховые компании помогают доставить домой тело погибшего. Организованным туристам нужно обращаться к туроператорам.

Также страховая компания поможет пройти лечение и вернуться самостоятельным туристам, имеющим страховки. Если же какие-то туристы попали в подобные ситуации за рубежом без страховки, в случае причинения вреда жизни или здоровью в результате ДТП или стихийных бедствий помощь может оказать консульство.

Но опоздание в аэропорт из-за возникших заторов в результате ДТП или наводнения страховыми случаями не являются. Организованным туристам могут помочь туроператоры, а самостоятельным придется самим покупать новый билет.

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