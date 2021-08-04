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04.08.2021 19:25
Рубрика: В мире

Потерявший секретные документы британский дипломат продолжит работать

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Стало известно имя британского чиновника, который потерял секретные документы об эсминце Defender на автобусной остановке в графстве Кент. Им оказался 51-летний Ангус Лэпсли - дипломат, находившийся в очереди на назначение на должность постоянного представителя Британии при НАТО. Из-за своей рассеянности новое место ему уже вряд ли светит. Но, как отмечает газета Guardian, до конца такая возможность все же не исключена. Источники издания Times отметили, что у Лэпсли все еще есть шанс "реабилитироваться", хотя многие в минобороны, куда дипломат был прикомандирован, крайне удивились, как его вообще до сих пор не уволили.

После внутренней проверки в оборонном ведомстве Альбиона пришли к выводу, что в произошедшем нет "следов шпионажа". Поэтому дипломат вернулся к работе во внешнеполитическом ведомстве - правда, с ограниченным доступом к гостайне. Какую сейчас он занимает должность, точно не известно. В минобороны он возглавлял управление по отношениям с НАТО и политике безопасности в Евроатлантическом регионе. В 2017-2019 годах Лэпсли был директором по обороне, международной безопасности и Юго-Восточной Европе в Форин-офисе.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Напомним, в конце июня - за день до того, как британский эсминец Defender нарушил территориальную границу РФ в Черном море - случайный прохожий нашел на автобусной остановке в Кенте 50 страниц секретных документов, где в том числе оценивались возможные последствия от действий корабля. В бумагах было четко прописано, что минобороны Альбиона выбирало между двумя вариантами: избежать конфронтации с Россией и провести эсминец вдали от Крыма или же приказать капитану пройти вблизи полуострова, спровоцировав Москву на ответные действия. Второй сценарий, как следует из документов, был выбран сознательно, чтобы показать российским властям, что Лондон "не боится и не убегает".

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