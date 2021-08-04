Привитых "Спутником" жителей Сан-Марино пустят в Италию

После долгих колебаний Еврокомиссия признала систему электронных "зеленых пропусков" о вакцинации для двух независимых государств, не входящих в состав Евросоюза - Ватикана и Сан-Марино. При этом большинство жителей Сан-Марино привита российским препаратом "Спутник V".

Решение об эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза, Ватикана и Сан-Марино было принято 30 июля, но постановление, под которым поставила свою подпись председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен было опубликовано в официальной газете в минувший понедельник. "Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что сертификаты о вакцинации, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. На практике это означает что владельцы этих документов смогут их использовать на тех же условиях, что и обладатели сертификатов европейского образца", - говорится в документе.

По вполне понятным причинам многие новостные агентства передали эту новость с пометкой "молния", сделав акцент на том, что Брюссель наконец одобрил российскую вакцину "Спутник V", мнение о которой, правда, еще не высказало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Именно его вердикта ждут такие страны, как Италия, Франция, Германия и многие другие, которые по сей день не признали "Спутник V" в качестве эффективного антивирусного средства. Для того, чтобы получше разобраться в этой неоднозначной новости, "РГ" связалась с пресс-службой правительства Сан-Марино.

Сертификаты о вакцинации Сан-Марино теперь эквивалентны ковид-сертификату ЕС

"Еврокомиссия, по сути, признала внедренное нами программное обеспечение в отношении "зеленых пропусков" о вакцинации. Это означает, что сертификат нашего образца будет приниматься на территории Евросоюза. Однако важно понимать, что в документе будет прописано, какой вакциной привит тот или иной гражданин. В случае со "Спутником V" каждая из европейских стран имеет право решать, принимать ли на своей территории лицо, привитое этим препаратом, или нет", - пояснил "РГ" представитель правительственного пресс-офиса.

Получается, что, по сути, для Сан-Марино эта новость не имеет на данном этапе столь большого веса. 90 процентов населения республики в свое время приняло решение вакцинироваться "Спутником V", так и не дождавшись признанных Европой вакцин от "братской" Италии. Однако на сегодняшний день российский препарат признают шесть стран Евросоюза - Греция, Венгрия, Словения, Хорватия, Мальта и Кипр. Именно в них, судя по всему, проведут свои августовские каникулы жители карликового государства.