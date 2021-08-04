Привитых "Спутником" жителей Сан-Марино пустят в Италию

Новости

Врач разрешила купаться и загорать после прививки от COVID-19 05:27
В Забайкалье после столкновения поездов произошла утечка топлива 05:26
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады 05:17
Старт корабля Starliner к МКС вновь отложен 04:35
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда 04:07
Лешуков и Семенов не вышли в полуфинал по пляжному волейболу на ОИ-2020 04:04
Воздух на юге России прогреется до +43 градусов 03:43
Врач: Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от COVID-19 03:30
Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России 03:03
Бразильянка стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на 10 км 02:53
Маск признался, что вдохновляется российскими разработками 02:38
Минобороны США подтвердило гибель полицейского рядом с Пентагоном 01:57
Власти Греции назвали критической ситуацию с жарой и пожарами 01:29
Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк должен уйти в отставку 01:00
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией 00:52
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана 00:32
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд 00:32
На юге Турции от пожаров пострадали 78 населенных пунктов 00:30
Пушков сравнил заявление Зеленского о Крыме с его прежними юморесками 00:19
Байден о новой волне COVID: трагедия, которую можно было предотвратить 03.08.2021
Пас Головина помог "Монако" обыграть "Спарту" в отборе Лиги чемпионов 03.08.2021
СМИ: Один полицейский погиб в результате стрельбы у Пентагона 03.08.2021
СМИ сообщают о захвате нескольких танкеров в Оманском заливе 03.08.2021
ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии 03.08.2021
Вильфанд рассказал о редкой погодной аномалии в Москве 03.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 00:00
Рубрика: В мире

Привитых "Спутником" жителей Сан-Марино пустят в Италию

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
После долгих колебаний Еврокомиссия признала систему электронных "зеленых пропусков" о вакцинации для двух независимых государств, не входящих в состав Евросоюза - Ватикана и Сан-Марино. При этом большинство жителей Сан-Марино привита российским препаратом "Спутник V".

Решение об эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза, Ватикана и Сан-Марино было принято 30 июля, но постановление, под которым поставила свою подпись председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен было опубликовано в официальной газете в минувший понедельник. "Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что сертификаты о вакцинации, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. На практике это означает что владельцы этих документов смогут их использовать на тех же условиях, что и обладатели сертификатов европейского образца", - говорится в документе.

Доступ в хранилища Ватикана разрешат лишь лицам, имеющим "зеленый пропуск"

По вполне понятным причинам многие новостные агентства передали эту новость с пометкой "молния", сделав акцент на том, что Брюссель наконец одобрил российскую вакцину "Спутник V", мнение о которой, правда, еще не высказало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Именно его вердикта ждут такие страны, как Италия, Франция, Германия и многие другие, которые по сей день не признали "Спутник V" в качестве эффективного антивирусного средства. Для того, чтобы получше разобраться в этой неоднозначной новости, "РГ" связалась с пресс-службой правительства Сан-Марино.

Сертификаты о вакцинации Сан-Марино теперь эквивалентны ковид-сертификату ЕС

"Еврокомиссия, по сути, признала внедренное нами программное обеспечение в отношении "зеленых пропусков" о вакцинации. Это означает, что сертификат нашего образца будет приниматься на территории Евросоюза. Однако важно понимать, что в документе будет прописано, какой вакциной привит тот или иной гражданин. В случае со "Спутником V" каждая из европейских стран имеет право решать, принимать ли на своей территории лицо, привитое этим препаратом, или нет", - пояснил "РГ" представитель правительственного пресс-офиса.

Получается, что, по сути, для Сан-Марино эта новость не имеет на данном этапе столь большого веса. 90 процентов населения республики в свое время приняло решение вакцинироваться "Спутником V", так и не дождавшись признанных Европой вакцин от "братской" Италии. Однако на сегодняшний день российский препарат признают шесть стран Евросоюза - Греция, Венгрия, Словения, Хорватия, Мальта и Кипр. Именно в них, судя по всему, проведут свои августовские каникулы жители карликового государства.

В мире Европа Италия В мире Европа Сан-Марино Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана
ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете