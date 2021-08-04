Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
12:12 04.08.2021

Процедуру регистрации сделок с квартирами за сутки запустят до конца года

Уже в нынешнем году россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью за 24 часа. О планах распространить пилотный проект на всю Россию заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Эксперимент на эту тему проводится в Подмосковье по поручению правительства, и он признан удачным. С мая таким образом граждане зарегистрировали права на более чем десять тысяч квартир, уточнил Скуфинский.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Мишустин: Гаражная амнистия должна пройти с комфортом для россиян

"Планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны", - сообщил он.

Глава ведомства уточнил, что новшества позволяют оформлять недвижимость в пять раз быстрее, чем положено по нормативному сроку.

Кроме того, Росреестр также ведет работу с застройщиками для перевода в электронный вид регистрации договоров долевого участия и прав на квартиры. Сейчас электронных договоров уже около половины.

Одновременно планируется сохранить возможность доступа к услугам Росреестра в любом отделении МФЦ, в том числе к услугам в других регионах.

Сейчас читают

Ипотека
02.08.2021

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 8,5%-9%. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Также по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года

Ипотека
29.07.2021

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Средний размер полной стоимости ипотечного кредита в России снизился до исторического минимума. В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие постарались заключить договор до конца месяца

ЖКХ
22.07.2021

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

ФАС разработала меры защиты переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ. Предлагается сравнивать платежи новоселов, переселившихся из аварийных домов, с декабрьскими платежами жителей соседних домов