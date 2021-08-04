Процедуру регистрации сделок с квартирами за сутки запустят до конца года

Уже в нынешнем году россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью за 24 часа. О планах распространить пилотный проект на всю Россию заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Эксперимент на эту тему проводится в Подмосковье по поручению правительства, и он признан удачным. С мая таким образом граждане зарегистрировали права на более чем десять тысяч квартир, уточнил Скуфинский.

"Планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны", - сообщил он.

Глава ведомства уточнил, что новшества позволяют оформлять недвижимость в пять раз быстрее, чем положено по нормативному сроку.

Кроме того, Росреестр также ведет работу с застройщиками для перевода в электронный вид регистрации договоров долевого участия и прав на квартиры. Сейчас электронных договоров уже около половины.

Одновременно планируется сохранить возможность доступа к услугам Росреестра в любом отделении МФЦ, в том числе к услугам в других регионах.