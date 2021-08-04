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Рубрика: Общество

Профессор рассказал, что будет с сердцем, если пить кефир ежедневно

Текст: Оксана Грибанова

Есть мнение, что употребление кефира помогает уберечь сердце и сосуды от поражения, а также напиток способствует снижению давления. Так ли это, объяснил доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков. Материал об этом опубликован на YouTube-канале врача.

Фото: iStock
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"Когда сосуды сужаются, давление повышается. И второе, давление повышается из-за очень сильной работы сердца. Сердце успокаивается калием, а активизируется кальцием. Кисломолочные продукты содержат как раз кальций, который является антагонистом калия. Говорить о том, что кефир помогает вылечить гипертоническую болезнь, неправильно. Он не помогает", - объяснил диетолог, уточнив, что кефир полезен, прежде всего, тем, что помогает поддерживать в норме бактериальную флору кишечника.

Если вы хотите получить "максимальную отдачу от кефира, надо брать продукт третьего дня", - уточнил Алексей Ковальков.

Врач также допустил пользу кефира для сосудов. "Но это нужно пить кефир на протяжении нескольких лет ежедневно и постоянно", - уточнил Алексей Ковальков.

Также врач прокомментировал мнение о том, что свекла помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

"Нет научного подтверждения. Свекла, например, содержит клетчатку, пектин. Эти вещества очищают кишечник. А на сердечно-сосудистую систему свекла ну никак не влияет", - отметил Алексей Ковальков.

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