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04.08.2021 16:59
Рубрика: Культура

Найдены свидетельства сбывшегося библейского пророчества о катастрофе

Текст: Денис Передельский
Фото: Dafna Gazit Israel Antiquities Authority Фото: Dafna Gazit Israel Antiquities Authority
Фото: Dafna Gazit Israel Antiquities Authority

В Израиле исследователи при проведении раскопок в Иерусалиме впервые обнаружили археологические свидетельства землетрясения, которое произошло около 2800 лет назад.

Фото: iStock
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Как уточняет The Jerusalem Post, это первый случай, когда следы землетрясения возрастом 2800 лет обнаружены именно в Иерусалиме. Ранее свидетельства этой катастрофы находили только в других местах.

В сообщении Управления древностей Израиля говорится, что следы катастрофы были обнаружены в национальном парке "Город Давида". Он расположен в исторической части Иерусалима. Это открытие имеет важное значение, так как оно подтверждает не просто библейские тексты, а предсказания.

Например, описание этого события содержится в первом стихе книги Амоса, овцевода из Фекои. За два года до землетрясения он пророчествовал о катастрофе, которая должна была произойти "во дни Озии, царя иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова". Так оно и случилось.

Спустя 200 лет после землетрясения в своей книге это событие упомянул и библейский пророк Захария. Он писал: "И Долина холмов будет остановлена, потому что Долина холмов дойдет до Азала; он будет заблокирован, как он был заблокирован в результате землетрясения во дни царя Озии Иудейского".

Данный отрывок говорит о том, что землетрясение было очень мощным, ведь о нем вспоминали и ставили в пример даже спустя два столетия. Свидетельства этой древней катастрофы находили в нескольких израильских городах, например, в Хацоре.

Фото: Анна Садовникова/РИА Новости
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И только теперь они найдены и в Иерусалиме. Археологи в ходе раскопок обнаружили культурный слой VIII века до нашей эры. Он нес в себе многочисленные остатки разрушенных зданий, множество разбитых глиняных кувшинов и горшков. Это удивило ученых, так как в период, к которому относится раскопанный слой, Иерусалим не подвергался никакому завоеванию.

"Когда мы раскопали эту структуру и обнаружили слой VIII века до нашей эры со следами разрушения, мы были очень удивлены, - говорят руководители раскопок доктор Джо Узиэль и Ортал Халаф. - Ведь мы знаем, что Иерусалим последовательно развивался вплоть до вавилонского разрушительного завоевания, которое произошло примерно 200 лет спустя".

Ученые задумались над тем, что могло послужить причиной многочисленных разрушений. Вывод пришел сам собой после того, как археологи пересмотрели библейские тексты.

"Интересно, что землетрясение, о котором говорится в Библии, в книгах Амоса и Захарии, произошло именно в то время, когда разрушилось здание, которое мы раскопали в "Городе Давида", - резюмируют Узиэль и Халаф.

Раскопки также показали, что местные жители не стали разбирать руины, а сохранили их, возведя новые дома неподалеку. Кстати, этот жилой район находится всего в нескольких десятках метров от Храмовой горы. Здания здесь были расположены рядом с городской стеной Иерусалима, относящейся к периоду Первого Храма (1200-586 гг. до н.э.). Все здешние сооружения были разрушены вавилонянами, которые захватили Иерусалим в 586 году до нашей эры.

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