Общество
04.08.2021 15:27
Текст: Екатерина Пряхина (pryakhina@rg.ru)

Психолог Дмитрий Астафьев о том, как в новых реалиях не потерять время и себя

Наш жизненный уклад бесповоротно изменила пандемия. Приходится на ходу перестраиваться, менять привычки, учиться по-новому планировать. Это оказалось не просто даже тем, кому раньше легко удавалось придерживаться четкого графика. Как справляться? Как рассчитывать силы, чтобы осталось и на отдых, и на удовольствие от жизни? Рассказывает психолог, соучредитель компании "Лаборатория Деловых Игр" Дмитрий Астафьев.
Будьте реалистичны: если понимаете, что всего не успеть, выделяйте наиболее важные задачи. И не забывайте отдыхать. Фото: король Будьте реалистичны: если понимаете, что всего не успеть, выделяйте наиболее важные задачи. И не забывайте отдыхать. Фото: король
Будьте реалистичны: если понимаете, что всего не успеть, выделяйте наиболее важные задачи. И не забывайте отдыхать. король

Сейчас часто звучит слово "тайм-менеджмент". "Управление временем". Это недавнее изобретение человечества?

Дмитрий Астафьев: Термин пришел из бизнеса, ведь тайм-менеджмент - планирование производственных операций. Но, думаю, сама идея идет из далекого прошлого. В какой-нибудь английской мануфактуре уже были зачатки тайм-менеджмента. Да что там - и при строительстве египетских пирамид надо было использовать тайм-менеджмент. На Западе особый интерес к тайм-менеджменту, мода на него возникла в 80-е годы, а у нас, на постсоветском пространстве, не так давно.

Последний год тему заострил: многие подолгу оказываются на удаленке, а ведь в таком режиме наши отношения со временем делаются болезненными...

Дмитрий Астафьев: Когда началась пандемия, я изучал тему стресса, связанного с изоляцией, с глобальной перестройкой жизни. Управлять своим временем в измененных, стрессовых обстоятельствах для многих оказалось гораздо сложнее. Когда у вас четкий офисный график, жизнь как бы разделяется - на работе одна, дома - другая. И вдруг эти жизни слились. Как их разграничить? Порой люди вылезают из-за компьютера только поздно вечером.

Но ведь должно было стать легче: не надо тратить время на дорогу, на сборы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Дмитрий Астафьев: Казалось бы. А на деле вышло наоборот. На удаленке навыки планирования особенно важны. А еще обнаружилась большая проблема: неумение вести онлайн-совещания. Тут должен быть свой тайм-менеджмент. Обязательно нужен тот, кто ведет совещание достаточно жестко, направляет всех, заставляя укладываться в регламент. Когда мы не сидим за одним столом, но каждому нужно дать время выступить, особенно важно умение ведущего передавать слово и организовывать процедуру принятия решений.

Что делать, если я ничего не успеваю, у меня ощущение, что время летит со страшной скоростью? В чем моя ошибка?

Дмитрий Астафьев: В том, что мы не расставляем приоритеты. Это первое, что надо сделать, когда вы твердо решили встать на путь управления своей жизнью. Это чистая психология, умение ответить себе на вопрос: "Что для меня важно?". Причем поиск ответа, расстановка приоритетов - процесс постоянный. Определиться с целями и потом периодически, а лучше ежедневно, планировать свои действия.

Допустим, я определилась с важной, нелегко достижимой целью. Как планировать дальнейшие действия?

Дмитрий Астафьев: Есть такое понятие "декомпозиция". Магический прием, который помогает управлять временем. Представьте: мы смотрим на гору, и кажется, что на нее невозможно подняться. Но если мы разобьем путь на отрезки, то все окажется достижимым. Другая метафора: "Ешьте слона по кусочкам". Всегда разделяйте задачу на отдельные простые операции, это и есть декомпозиция. Она поможет двигаться и к нескольким целям параллельно.

Планировать обязательно на бумаге или можно все держать в голове?

Дмитрий Астафьев: Кто как устроен. Кому-то необходимо сесть и на бумаге набросать. Кому-то проще в телефоне использовать приложение, в котором потом отмечать, что завершено. Например, я закидываю список покупок, дел и мест, которые нужно посетить, сам себе в WhatsApp, а потом просто удаляю по пунктам. В итоге наблюдаю, как укорачивается список. Если вспоминаю о чем-то внезапно, заношу в телефон сразу, чтобы не забыть.

Напоминает списки, которые я в доковидные времена вела перед тем, как собирать чемодан в отпуск. Свой день можно собрать, как чемодан, из мелких и крупных задач...

Дмитрий Астафьев: Да, подходящая метафора. А можно представить весь спектр задач в виде трех-четырех корзин (это так называемая матрица Эйзенхауэра). Первая корзина - то, что двигает нас к заветной главной цели. Вторая - неизбежная повседневная рутина. Третья корзина, тоже необходима, в ней - приятные дела, отдых.

По себе знаю ступор, нападающий, когда надо приступить к огромной, важной задаче. Например, написание диплома...

Дмитрий Астафьев: Если вы никак не можете начать, подумайте, что вас удерживает. В чем ваш страх, а в чем мотивация. Вообще, мотивация бывает не только достижения, но и избегания. Подумайте, что будет, если вы диплом так и не напишете. Не допустить этих последствий - вот мотивация избегания. А дальше составьте план, садитесь и начинайте по чуть-чуть.

Большой труд не делается за раз. В материал нужно вживаться. Легенда про Менделеева, которому приснилась таблица химических элементов, возникла не на пустом месте. Он постоянно думал над своей теорией, пока мысли его не сложились в стройную картину. Так же с любым большим делом: нужно насытить мозг информацией по теме. Читать, думать, уделять час в день хотя бы не на то, чтобы писать диплом, а просто почитывать по теме, погружаться в нее.

Похоже на то, как мы на пляже потихоньку входим в воду, прежде чем нырнуть. А если нас одолевает куча мелких дел?

Дмитрий Астафьев: Приоритеты! Будьте реалистичны: если понимаете, что всего не успеть, выделяйте наиболее крупные или важные задачи (помните те самые корзины?). Остальное придется отбросить.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Многие сейчас пытаются менять привычки, становиться эффективнее. Но реально ли "перековать себя", превратиться, например, из совы в жаворонка?

Дмитрий Астафьев: Шансы есть, если этому посвящать достаточно времени. Вот человеку 40 лет. Как-то он жил все это время, у него есть генетические предрасположенности, его воспитывали, он находился в своей среде. Изменить себя за год нереально. Для этого нужно либо гораздо больше времени, либо стимул должен быть очень силен. Примите, что стать совсем другим человеком невозможно. А вот чтобы выработать какую-либо привычку, требуются настойчивое повторение и сильная мотивация.

Говорят, чтобы выработать привычку, нужно три недели. Это миф?

Дмитрий Астафьев: Миф, который пошел от наблюдений за людьми, пережившими пластические операции: якобы именно через 21 день они начинают приспосабливаться к новому облику. Но чем больше в новой привычке компонентов и чем меньше к ней мотивации, тем сложнее ее выработать.

Дмитрий Астафьев: Выяснилось, что на удаленке навыки планирования особенно важны. Но мало кто ими владеет. Фото: Из личного архива
ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Дмитрий Астафьев, практикующий психолог, бизнес-тренер. Соучредитель "Лаборатории Деловых Игр". Автор и ведущий телевизионных тренингов.

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