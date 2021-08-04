Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией. В нем отмечается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства", - говорится в документе.
МИД России поручено подписать от имени РФ данное соглашение.