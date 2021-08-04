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04.08.2021 18:13
Рубрика: Власть

Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией. В нем отмечается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства", - говорится в документе.

МИД России поручено подписать от имени РФ данное соглашение.

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