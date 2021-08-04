Андрей Бочкарев: До конца года в столице откроется 10 станций метро

Как сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, до конца 2021 года строители достроят в столице девять новых станций Большой кольцевой линии и введут в строй после реконструкции станцию "Каховская". По словам главы стройкомплекса, завершить их планировалось в 2022 году, но теперь поставлена задача сделать это значительно раньше.

Сейчас работы на всех станциях находятся в завершающей стадии, сказал Бочкарев, идут отделочные работы, тестируются инженерные системы, благоустраиваются прилегающие территории.

С начала этого года уже введено 4,6 км линий подземки и две станции БКЛ ("Народного Ополчения" и "Мневники"), а также открылось после реконструкции депо "Сокол".

До конца 2023 года столичный стройкомплекс планирует построить 58 км линий и открыть для пассажиров 24 станции.