Андрей Бочкарев: Москва построит Национальный космический центр на рубеже 2022-2023 годов

Новости

Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом 13:11
ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают отечественное шампанское 13:11
Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны Ливана 13:09
Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски 13:05
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом 13:05
Ученые нашли микробов, изучение которых поможет редактировать ДНК 13:00
Свердловские власти объяснили повышение цен на овощи засухой 12:59
Андрей Бочкарев: До конца года в столице откроется 10 станций метро 12:52
Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей 12:50
Эксперт рассказал, что отличает современного хакера 12:50
ЦИК принял 200 тысяч заявок на голосование онлайн и по месту пребывания 12:49
Ректор МГУ Виктор Садовничий: Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности 12:48
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде 12:43
Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 326 млн рублей 12:40
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp 12:35
Памфилова: Почти половина членов избиркомов привита от коронавируса 12:25
В полиции Украины объяснили, почему участник АТО захватил правительство 12:22
Андрей Бочкарев: С начала года в столице из запланированных на год 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости введено в строй 7 миллионов 12:18
Оба машиниста столкнувшихся в Чехии поездов погибли 12:16
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии 12:15
В Волгограде нашли тайник с оружием и боеприпасами 12:09
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму 11:52
Оперштаб: В Москве выявлено 2 502 новых случая COVID-19 11:51
В Киеве задержали угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина 11:42
Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Чехии 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 12:39
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Москва построит Национальный космический центр на рубеже 2022-2023 годов

Текст: Любовь Проценко

Москва построит Национальный космический центр на рубеже 2022-2023 годов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях

Напомню, Национальный космический центр возводится на высвобождаемой территории завода им. Хруничева. Состоять он будет, напомнил Андрей Бочкарев, из двух зданий общей площадью 250 тыс. кв. м, где разместятся центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры отраслевых организаций, отраслевой банк, образовательный центр.

Доминантой комплекса зданий станет башня со шпилем высотой 288 метров. В настоящее время завершена возведение монолитных конструкций цокольного этажа башни. На днях строители запустили систему самоподъемной опалубки для возведения конструктива башни. Этот метод строительства зданий позволяет выполнять работы ускоренными темпами и безопасно.

Технология выглядит так: на единой платформе размещается все оборудование для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. Нажатием одной кнопки мощные гидравлические агрегаты перемещают платформу опалубки на следующий этажный уровень, включая бетонно-распределительные стрелы, при помощи которых укладывается бетонная смесь в тело конструкции за один цикл без помощи башенного крана.

Такой процесс не только ускоряет темп производства работ, но и позволяет исключить разрывы между подмостями (специальными настилами, служащими опорой во время проведения строительных работ). В итоге монолит подрастает по 3-4 этажа в месяц.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp