Андрей Бочкарев: Москва построит Национальный космический центр на рубеже 2022-2023 годов

Москва построит Национальный космический центр на рубеже 2022-2023 годов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Напомню, Национальный космический центр возводится на высвобождаемой территории завода им. Хруничева. Состоять он будет, напомнил Андрей Бочкарев, из двух зданий общей площадью 250 тыс. кв. м, где разместятся центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры отраслевых организаций, отраслевой банк, образовательный центр.

Доминантой комплекса зданий станет башня со шпилем высотой 288 метров. В настоящее время завершена возведение монолитных конструкций цокольного этажа башни. На днях строители запустили систему самоподъемной опалубки для возведения конструктива башни. Этот метод строительства зданий позволяет выполнять работы ускоренными темпами и безопасно.

Технология выглядит так: на единой платформе размещается все оборудование для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. Нажатием одной кнопки мощные гидравлические агрегаты перемещают платформу опалубки на следующий этажный уровень, включая бетонно-распределительные стрелы, при помощи которых укладывается бетонная смесь в тело конструкции за один цикл без помощи башенного крана.

Такой процесс не только ускоряет темп производства работ, но и позволяет исключить разрывы между подмостями (специальными настилами, служащими опорой во время проведения строительных работ). В итоге монолит подрастает по 3-4 этажа в месяц.