Бассейны павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке начали заполнять водой

Пока идут пусконаладочные работы системы биохимической очистки воды, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Павильон "Ластоногие" в столичном зоопарке новый, он только готовится к запуску. В нем пять бассейнов для морских животных общим объемом более 9500 кубических метров. Павильон - трехэтажное здание с комплексом бассейнов и помещений для содержания редких видов морских животных, его построили за год. Завершить все работы, по словам Загрутдинова, планируется до конца этого года.

"Данный объект не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных среди подобных объектов", - подчеркнул глава департамента.

Новый павильон дает возможность Московскому зоопарку создать для холодноводных морских млекопитающих среду, максимально приближенную к природной с учетом всех международных правил и норм содержания.

Параллельно с реконструкцией павильона "Ластоногие" на территории зоопарка ведется строительство дополнительного входа, реконструируется пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, который соединит "старую" и "новую" территорию Московского зоопарка.