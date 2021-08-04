Андрей Бочкарев: С начала года в столице из запланированных на год 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости введено в строй 7 миллионов

С начала года в столице из запланированных на год 8,5 млн квадратных метров недвижимости введено в строй 7 млн. Об этом сообщил журналистам в канун Дня строителя, который отмечается в нашей стране в ближайшее воскресенье, заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Из построенных 7 миллионов квадратов больше половины, подчеркнул он, это жилье. "Несмотря на пандемию и нехватку трудовых ресурсов, работы ведутся активно на всех 1200 строительных площадках, где возводятся жилые дома, офисы, объекты соцкультбыта, - продолжил глава стройкомплекса столицы. - И этот ориентир на одновременное создание жилья и новых мест приложения труда, развитие социальной инфраструктуры мы сохраним и дальше".

Важно и другое: больше половины недвижимости возводится на территории бывших промзон. Столичные власти считают, что эти зоны - огромный градостроительный потенциал для развития в пределах старой Москвы. Активный редевелопмент охватил уже 70% бывших промплощадок. Правительство Москвы ставит перед собой задачу вернуть эти депрессивные территории в экономическую и общественную жизнь города. Лишь с начала этого года в промзонах введено 1,9 млн кв. метров недвижимости.