Более 42 тысяч московских пенсионеров получили подарки после вакцинации

С 23 июня по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина стартовала акция для пожилых горожан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. По условиям акции, жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первую прививку в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершившие вакцинацию, получают подарочный набор "С заботой о здоровье".

"С тех пор как мы почти в два раза увеличили количество пунктов, где можно получить подарочные наборы, число участников акции значительно увеличилось. Если раньше в день выдавалось не более двух тысяч коробок, то сейчас в среднем 4,5 тысячи человек приходят за своими подарками после завершения вакцинации", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Получать подарки стало гораздо удобнее: с 26 июля коробки здоровья начали выдавать в Гостином дворе, а через два дня открылись пункты выдачи в городских поликлиниках. За первую неделю работы этих пунктов там выдано уже более 16 тысяч подарочных наборов "С заботой о здоровье" и еще более 25 тысяч человек получили свои подарки в районных центрах социального обслуживания", - сообщила она.

В коробке "С заботой о здоровье" есть много вещей для поддержания правильного образа жизни: витамины, тонометр и пульсоксиметр, "походный" набор косметики, таблетница, медицинские маски и другое.

По условиям акции, право на подарочный набор "С заботой о здоровье" получили жители Москвы старше 65 лет, имеющие полис ОМС, зарегистрированный в столице и сделавшие первый компонент прививки в период с 23 июня по 1 октября. Они могут получить свой подарок от города в течение месяца после полного завершения процесса вакцинации в центрах социального обслуживания, Гостином дворе и центрах вакцинации на базе поликлиник, где открыты пункты выдачи подарочного набора.