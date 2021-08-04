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04.08.2021 16:50
Рубрика: Происшествия

"Черные банкиры" обналичили в Москве полмиллиарда рублей

Текст: Михаил Фалалеев

О пресечении в Москве незаконной банковской деятельности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что мошенники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Деньги клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход "черных банкиров" превысил 65 миллионов рублей. Их действия вскрыли следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.

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Троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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