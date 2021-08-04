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Рубрика: Общество

Что археологи нашли на Сретенке

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 174(8525)
Столичные археологи собрали коллекцию исторических артефактов из керамики, обнаруженных этим летом на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка. Находки "прятались" под землей несколько веков.

Раскопки, по словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, начались недавно, но "урожай" археологи уже собрали немалый - более 200 предметов XVI-XIX веков. "Сретенка была главной улицей Москвы до середины XVIII века, а в Пушкаревом переулке, о чем говорит его название, селились люди, связанные с артиллерией, - объяснил Емельянов. - Находки помогут ученым лучше узнать о жизни тогдашних москвичей". Например, археологи обнаружили 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII-XVIII веков. Темный цвет керамика приобретала благодаря специальному обжигу и обработке галькой - лощению. Не исключено, что колокольчики использовались в качестве игрушек. Правда, это еще только предстоит выяснить.

Фото: Валерий Бычков
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Есть керамические игрушки, датированные XVI-XVIII столетиями. Например, фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне и шарик-погремушка. Имеются в коллекции подсвечники и помадные банки. В последних в основном хранили различные мази, бальзамы и помады. За счет хорошего качества керамики банки часто использовали повторно - например, в качестве чернильниц. Эти находки, а также голландские и турецкие курительные трубки относятся к XVIII - первой половине XIX века. Всю коллекцию керамики после детального исследования передадут в музейные фонды.

Раскопки на Сретенке продолжаются. Археологический сезон, стартовавший в июне, продлится до начала октября. Работы идут на 800 площадках в центре и на окраинах города. Немало находок может подарить Воспитательный дом в Китайгородском проезде, закрытый на реставрацию. Эксперты не исключают, что скрывающиеся там артефакты могут дать новые ответы на вопрос: когда же москвичи начали осваивать прибрежную территорию исторического центра. Две трети площадок, подчеркнул Емельянов, расположены в Новой Москве.

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