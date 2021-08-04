Face Pay стал доступен пассажирам

Московское метро впервые привлекло обычных пассажиров к тестированию системы Face Pay - оплаты проезда "лицом". Она позволит внедрить альтернативный способ расчета, к которому горожане уже привыкли в торговых сетях. А главное - пройти в метро можно будет быстро, даже если забыл дома карточку или смартфон.

Как уже писала "РГ", в основе технологии Face Pay - "умное" видеонаблюдение, которое установлено на всех станциях. Нейросеть, интерпретирующая видео, в числе прочего умеет и определять личность пассажира, если его портрет занесен в какую-либо базу. В фундаменте Face Pay - обновленное приложение "Метро Москвы". Именно в него скоро все москвичи смогут загрузить свое фото и привязать банковскую карту.

Камера перед турникетом определит личность ее владельца, и платежная система спишет деньги с пластика. В метро каждая секунда бывает дорога, а с Face Pay не нужно тратить лишние мгновения на поиск нужной карточки в карманах. Сборы на работу тоже станут проще: даже если оставил "Тройку" или банковский пластик - в метро все равно попадешь, лицо ведь всегда "с собой".

"Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более миллиона успешных проходов на станции, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская". Корреспондент "РГ" записался в команду тестировщиков через facepay.mosmetro.ru. Для этого оказалось достаточно заполнить шаблонную анкету. Через два дня должно прийти письмо с подробными инструкциями и заданиями. Но канва ясна уже сейчас. Чтобы платить по Face Pay, надо скачать тестовую версию "Метро Москвы". Там-то и будет соответствующий раздел с привязкой своего селфи и банковских карт разных систем.

Первых испытателей новой системы из числа сотрудников метро корреспонденты "РГ" нашли на "Кунцевской". За четверть часа на станцию зашло при нас человек 20 и большая часть из них прошла именно по Face Pay. Для этого все подходят к выделенному турникету, обозначенному напольной наклейкой "Оплата биометрией". "Меня даже в маске узнает!" - радуется девушка возможностям системы. Действительно, камера изучает профиль входящего всего долю секунды, и турникет тут же загорается зеленым, а створки открываются.

Новая технология позволит не тратить лишние мгновения на поиск карточки в карманах

Каждый проходящий по Face Paу экономит свое время и заодно помогает повысить пропускную способность метрополитена, что особенно важно в часы пик. Ведь для "платящих лицом" на каждой станции выделяют отдельный боковой турникет. Группу тестировщиков, как отмечают в департаменте транспорта, в ближайшее время должны расширить. В ведомстве рассчитывают, что все необходимые тесты с пассажирами на всех станциях пройдут успешно и уже к концу года Face Pay смогут пользоваться все желающие.