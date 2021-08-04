Face Pay стал доступен пассажирам

Новости

Минобороны США подтвердило гибель полицейского рядом с Пентагоном 01:57
Власти Греции назвали критической ситуацию с жарой и пожарами 01:29
Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк должен уйти в отставку 01:00
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией 00:52
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана 00:32
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд 00:32
На юге Турции от пожаров пострадали 78 населенных пунктов 00:30
Пушков сравнил заявление Зеленского о Крыме с его прежними юморесками 00:19
Байден о новой волне COVID: трагедия, которую можно было предотвратить 03.08.2021
Пас Головина помог "Монако" обыграть "Спарту" в отборе Лиги чемпионов 03.08.2021
СМИ: Один полицейский погиб в результате стрельбы у Пентагона 03.08.2021
СМИ сообщают о захвате нескольких танкеров в Оманском заливе 03.08.2021
ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии 03.08.2021
Вильфанд рассказал о редкой погодной аномалии в Москве 03.08.2021
Проценко: Вакцина от коронавируса защищает от смерти, а не от болезни 03.08.2021
На Кубани спасли пациента со 100-процентным поражением легких 03.08.2021
В "зеленой зоне" Кабула прогремел мощный взрыв 03.08.2021
Захарова: Эффективность российской вакцины от COVID-19 показал пример Сан-Марино 03.08.2021
В ФСБ раскрыли детали задержания эстонского консула 03.08.2021
Устроивший стрельбу около Пентагона нейтрализован охраной 03.08.2021
Захарова: Россия - страна возможностей, потому что у нас возможно все 03.08.2021
Правительство выделило млрд рублей на закупку контейнеров для мусора 03.08.2021
СК будет добиваться выдачи Испанией медика, обманувшего российскую спортсменку 03.08.2021
Путин обсудил с президентом Боливии COVID и поставки "Спутника V" 03.08.2021
Захарова: Россия никогда не бросит жителей ДНР и ЛНР 03.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 01:10
Рубрика: Экономика

Face Pay стал доступен пассажирам

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 174(8525)
Московское метро впервые привлекло обычных пассажиров к тестированию системы Face Pay - оплаты проезда "лицом". Она позволит внедрить альтернативный способ расчета, к которому горожане уже привыкли в торговых сетях. А главное - пройти в метро можно будет быстро, даже если забыл дома карточку или смартфон.
Зеленый свет включится, когда Face Pay «узнает» обладателя аккаунта с банковской картой. Фото: Сергей Михеев Зеленый свет включится, когда Face Pay «узнает» обладателя аккаунта с банковской картой. Фото: Сергей Михеев
Зеленый свет включится, когда Face Pay «узнает» обладателя аккаунта с банковской картой. Фото: Сергей Михеев

Как уже писала "РГ", в основе технологии Face Pay - "умное" видеонаблюдение, которое установлено на всех станциях. Нейросеть, интерпретирующая видео, в числе прочего умеет и определять личность пассажира, если его портрет занесен в какую-либо базу. В фундаменте Face Pay - обновленное приложение "Метро Москвы". Именно в него скоро все москвичи смогут загрузить свое фото и привязать банковскую карту.

Дептранс: Возгорание кабеля на зеленой ветке столичного метро не было

Камера перед турникетом определит личность ее владельца, и платежная система спишет деньги с пластика. В метро каждая секунда бывает дорога, а с Face Pay не нужно тратить лишние мгновения на поиск нужной карточки в карманах. Сборы на работу тоже станут проще: даже если оставил "Тройку" или банковский пластик - в метро все равно попадешь, лицо ведь всегда "с собой".

"Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более миллиона успешных проходов на станции, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская". Корреспондент "РГ" записался в команду тестировщиков через facepay.mosmetro.ru. Для этого оказалось достаточно заполнить шаблонную анкету. Через два дня должно прийти письмо с подробными инструкциями и заданиями. Но канва ясна уже сейчас. Чтобы платить по Face Pay, надо скачать тестовую версию "Метро Москвы". Там-то и будет соответствующий раздел с привязкой своего селфи и банковских карт разных систем.

Первых испытателей новой системы из числа сотрудников метро корреспонденты "РГ" нашли на "Кунцевской". За четверть часа на станцию зашло при нас человек 20 и большая часть из них прошла именно по Face Pay. Для этого все подходят к выделенному турникету, обозначенному напольной наклейкой "Оплата биометрией". "Меня даже в маске узнает!" - радуется девушка возможностям системы. Действительно, камера изучает профиль входящего всего долю секунды, и турникет тут же загорается зеленым, а створки открываются.

Новая технология позволит не тратить лишние мгновения на поиск карточки в карманах

Каждый проходящий по Face Paу экономит свое время и заодно помогает повысить пропускную способность метрополитена, что особенно важно в часы пик. Ведь для "платящих лицом" на каждой станции выделяют отдельный боковой турникет. Группу тестировщиков, как отмечают в департаменте транспорта, в ближайшее время должны расширить. В ведомстве рассчитывают, что все необходимые тесты с пассажирами на всех станциях пройдут успешно и уже к концу года Face Pay смогут пользоваться все желающие.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
В "Векторе" озвучили статистику по заболевшим после прививки от коронавируса
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков