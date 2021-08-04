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04.08.2021 10:56

Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

3 августа на личном приеме к главе городского самоуправления Калуги Юрию Моисееву обратились жильцы дома № 96 к. 2 по улице Суворова.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

На встрече также присутствовали депутат гордумы Роман Захаров, представители управления ЖКХ и МБУ "Служба жилищного обеспечения".

Фото: Калужская городская дума
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Дом - бывшее общежитие ДРСУ, находится в очень плохом состоянии, фактически разваливается, хотя и не признан аварийным. Разрушаются стены и полы, отсутствуют нормальная канализация, окна первого этажа находятся на уровне земли. Жильцы трех расположенных в доме коммунальных квартир опасаются обрушения крыши, стен и потолков.

Добавляет проблем и то, что здание является объектом культурного наследия. В 2017 году помещения на первом этаже были признаны непригодными для проживания.

Обсудив ситуацию с представителями управления ЖКХ, Юрий Моисеев предложил жильцам переселиться в помещения муниципального маневренного фонда:

"В маневренном фонде есть только помещения в общежитиях, но недавно там был проведен ремонт, можно будет подобрать комнаты большей площади, чем те, что у вас сейчас. В любом случае это лучше, чем ждать, когда потолок упадет на голову. Одновременно вам необходимо будет написать заявление для включения в список на внеочередное получение жилья".

Юрий Моисеев поручил сотрудникам управления ЖКХ оказать гражданам необходимую помощь в оформлении документов и показать имеющиеся помещения маневренного фонда.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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