К Дню города остров Балчуг будет утопать в цветах

Новости

Ростех опроверг данные о повреждении двигателя пожарного Бе-200 в Греции 23:35
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн 23:19
Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба 22:51
Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция 22:45
На приеме у Бастрыкина граждане пожаловались на ход расследования резонансных дел 22:13
В Минске назвали имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси 21:22
В МИД Беларуси состоялся брифинг для иностранных дипломатов 21:11
В Екатерининском парке Москвы открыли памятник офицерским женам 21:05
В МГТУ гражданской авиации оказался рекордный конкурс на бюджетные места 21:00
Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:45
В СК вызвали нотариуса, занимавшегося сделкой с недвижимостью семьи Баталова 20:36
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции вернулись в Самару 20:30
Военные Ил-76 потушили пожар под Оренбургом 20:16
В Госдуме назвали демаршем отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в РФ 20:06
В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19 19:57
Задержки с поставками второго компонента "Спутника V" устранят в августе 19:41
РФ потребует на Генассамблее ООН объективно расследовать катастрофу МН-17 19:36
На Кубе зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19 19:35
Стало известно, как наказали привязавшего девушку к крыше Bentley блогера 19:20
Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам отправиться в малый хадж 19:18
Палец заклинило: почему диджей перепутал музыку наших синхронисток 19:14
Граждане и компании смогут получать две и более госуслуги за одно обращение 19:10
Сенатор: В БДИПЧ пошли на скандал, решив не направлять наблюдателей на выборы в РФ 19:08
Выявлены преступные схемы незаконного освобождения от военной службы 18:50
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 22:50
Рубрика: Общество

К Дню города остров Балчуг будет утопать в цветах

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 176(8527)
В столице продолжается создание комфортной среды на набережных Москвы-реки. На очереди завершение работ в самом центре города - на острове Балчуг. Как сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства, ко Дню города, который Москва отмечает в начале сентября, москвичи и гости города увидят его во всей красе.

Напомню, этот остров, искусственно созданный еще в XVIII веке вблизи Кремля во время строительства Водоотводного канала, комплексно никогда не благоустраивался. И вот теперь всю его просторную территорию площадью 22 гектара приведут в порядок, обустроят, чтобы там было приятно прогуляться и отдохнуть, в то же время не создавая помех движению транспорта по его набережным.

Фото: spasstower.ru
Кто летит, едет и скачет на фестиваль "Спасская башня"

Напомню, работой по улучшению городской среды вдоль Москвы-реки столица занимается последние восемь лет. 32 набережные протяженностью 60 километров уже обустроены. На очереди - проходящие вдоль Балчуга Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные. Узкие, плохо освещенные, с дорогами в выбоинах, они долгое время были непопулярны у москвичей. 2,5 тысячи рабочих, занятых здесь сейчас, стараются в корне изменить их облик.

Уже убрали под землю все провода, опутывавшие плотной сетью небо, переделали ливневку, чтобы в малейший дождь под ногами не скапливалась вода. Расширенные тротуары мостят серебристо-серой гранитной плиткой, привезенной с Урала. Меняют дорожное покрытие и на проезжей части, по этой причине для транспорта проезд пока частично запрещен. Зато когда ограничения снимут, водителей ждет приятная новость: количество полос движения для машин останется прежним, хотя пешеходное пространство расширится. Просто ширину полос привели к нормативам.

Начали строители разбивать и цветники с газонами. Общая площадь "зеленого ковра" составит более 55 тысяч квадратных метров, рассказали "РГ" специалисты департамента капитального ремонта города. Скоро к ним добавятся 11 тысяч кустарников. По словам представителя компании-подрядчика Романа Шурышкина, единство в благоустройстве будет, а вот унылого единообразия - нет. По концепции территорию условно разделят на историческую и современную с помощью уличных фонарей, малых архитектурных форм и зелени.

Так, на Космодамианской набережной установлены современные фонари, которые сочетаются с Домом Музыки и другой застройкой XXI века. На Садовнической набережной освещение больше похоже на газовые светильники, какие здесь были в начале XX века. Но все фонари без исключения будут светить яркими и в то же время экономными светодиодными лампами. Поэтому гулять здесь в темное время суток будет безопаснее. На всех пешеходных переходах оборудованы пандусы для маломобильных граждан.

Новый сквозной проход от Третьяковской галереи до Софийской набережной получился благодаря обновлению Репинского сквера и прилегающей территории

Тем, кто придет сюда прогуляться, будет интересно заглянуть и в Репинский сквер, созданный к 800-летию Москвы в 1949 году. Ему возвращают исторический облик. Завезли и новые городки для трех детских площадок, что наверняка порадует семьи с малышами. А пока дети играют, взрослые смогут позаниматься на тренажерах на спортивной площадке. Из сквера по новой аллее можно выйти к Софийской набережной. Ее украсили необычные цветники в виде гигантских завитков. Высокие стены цветочных чаш вырублены из массивного гранита. Емкости скоро заполнят землей и высадят цветы. Цветочный ковер соединит также Раушскую и Космодамианскую набережные, появятся клумбы и вдоль линии домов. Ну, а липы, красные клены, вязы и декоративные яблони начнут высаживать лишь с середины осени, как этого требуют правила посадки.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения