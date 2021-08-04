К Дню города остров Балчуг будет утопать в цветах

В столице продолжается создание комфортной среды на набережных Москвы-реки. На очереди завершение работ в самом центре города - на острове Балчуг. Как сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства, ко Дню города, который Москва отмечает в начале сентября, москвичи и гости города увидят его во всей красе.

Напомню, этот остров, искусственно созданный еще в XVIII веке вблизи Кремля во время строительства Водоотводного канала, комплексно никогда не благоустраивался. И вот теперь всю его просторную территорию площадью 22 гектара приведут в порядок, обустроят, чтобы там было приятно прогуляться и отдохнуть, в то же время не создавая помех движению транспорта по его набережным.

Напомню, работой по улучшению городской среды вдоль Москвы-реки столица занимается последние восемь лет. 32 набережные протяженностью 60 километров уже обустроены. На очереди - проходящие вдоль Балчуга Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные. Узкие, плохо освещенные, с дорогами в выбоинах, они долгое время были непопулярны у москвичей. 2,5 тысячи рабочих, занятых здесь сейчас, стараются в корне изменить их облик.

Уже убрали под землю все провода, опутывавшие плотной сетью небо, переделали ливневку, чтобы в малейший дождь под ногами не скапливалась вода. Расширенные тротуары мостят серебристо-серой гранитной плиткой, привезенной с Урала. Меняют дорожное покрытие и на проезжей части, по этой причине для транспорта проезд пока частично запрещен. Зато когда ограничения снимут, водителей ждет приятная новость: количество полос движения для машин останется прежним, хотя пешеходное пространство расширится. Просто ширину полос привели к нормативам.

Начали строители разбивать и цветники с газонами. Общая площадь "зеленого ковра" составит более 55 тысяч квадратных метров, рассказали "РГ" специалисты департамента капитального ремонта города. Скоро к ним добавятся 11 тысяч кустарников. По словам представителя компании-подрядчика Романа Шурышкина, единство в благоустройстве будет, а вот унылого единообразия - нет. По концепции территорию условно разделят на историческую и современную с помощью уличных фонарей, малых архитектурных форм и зелени.

Так, на Космодамианской набережной установлены современные фонари, которые сочетаются с Домом Музыки и другой застройкой XXI века. На Садовнической набережной освещение больше похоже на газовые светильники, какие здесь были в начале XX века. Но все фонари без исключения будут светить яркими и в то же время экономными светодиодными лампами. Поэтому гулять здесь в темное время суток будет безопаснее. На всех пешеходных переходах оборудованы пандусы для маломобильных граждан.

Новый сквозной проход от Третьяковской галереи до Софийской набережной получился благодаря обновлению Репинского сквера и прилегающей территории

Тем, кто придет сюда прогуляться, будет интересно заглянуть и в Репинский сквер, созданный к 800-летию Москвы в 1949 году. Ему возвращают исторический облик. Завезли и новые городки для трех детских площадок, что наверняка порадует семьи с малышами. А пока дети играют, взрослые смогут позаниматься на тренажерах на спортивной площадке. Из сквера по новой аллее можно выйти к Софийской набережной. Ее украсили необычные цветники в виде гигантских завитков. Высокие стены цветочных чаш вырублены из массивного гранита. Емкости скоро заполнят землей и высадят цветы. Цветочный ковер соединит также Раушскую и Космодамианскую набережные, появятся клумбы и вдоль линии домов. Ну, а липы, красные клены, вязы и декоративные яблони начнут высаживать лишь с середины осени, как этого требуют правила посадки.