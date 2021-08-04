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04.08.2021 14:58
Рубрика: Происшествия

Калужанина заподозрили в убийстве дочери

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве дочери и попытке застрелить бывшую жену. Следователи УМВД и СУ СК по региону по горячим следам сумели найти подозреваемого, подавшегося в бега после случившегося, сообщают пресс-службы ведомств.

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Трагедия произошла вечером 1 августа в деревне Тешевичи Кировского района. По версии следствия, между 69-летним мужчиной, его дочерью и бывшей супругой произошла ссора. В качестве аргумента мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в голову дочери. От полученной травмы 42-летняя женщина скончалась на месте. Затем, как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина забрал из дома 100 тысяч рублей и уехал на служебной машине погибшей.

По дороге, увидев бывшую жену, мужчина решил расправиться и с ней. Он подъехал к 66-летней женщине, выстрелил ей в затылок и быстро удалился. Женщине повезло - благодаря оперативной квалифицированной медицинской помощи она смогла выжить.

Следователи уголовного розыска УМВД и СУ СК смогли отследить маршрут подозреваемого, установили район, где он мог скрываться. В итоге 3 августа сотрудники полиции заметили в лесополосе около деревни Зубово Юхновского района пропавший автомобиль, а в нем обнаружили подозреваемого. Как выяснилось позже, мужчина ночевал в машине. В автомобиле нашлось и орудие убийства - травматический пистолет. Оружие направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области.

В отношении задержанного следователями СУ СК возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", а также полицией - по статье "Разбой". Следствие ходатайствует в суде об аресте задержанного.

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