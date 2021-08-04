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04.08.2021 01:55
Рубрика: Экономика

Когда достроят колесо обозрения на ВДНХ

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 174(8525)
Новое колесо обозрения на ВДНХ, которое после запуска станет самым высоким в Европе, планируют достроить до конца текущего года. Об этом "РГ" сообщила руководитель отдела по связям с общественностью маркетинговых коммуникаций "Солнце Москвы" Екатерина Гуськова.
На ВДНХ уже смонтирована главная ось, к которой сейчас крепится внутреннее кольцо колеса. Фото: Михаил Синицын На ВДНХ уже смонтирована главная ось, к которой сейчас крепится внутреннее кольцо колеса. Фото: Михаил Синицын
На ВДНХ уже смонтирована главная ось, к которой сейчас крепится внутреннее кольцо колеса. Фото: Михаил Синицын

Главная выставка страны уже несколько лет живет без колеса обозрения - старое летом 2016-го разобрали как небезопасное. Новый аттракцион "Солнце Москвы" возводится левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном N 7. Его собирают частями, как конструктор. Самое сложное в этой истории - нехватка свободного пространства.

В центре Москвы на ряде парковок появятся зоны отдыха

"Подобные аттракционы легче собирать в чистом поле, а не в условиях плотной городской застройки. Тем не менее, самые крупногабаритные детали - восемь опорных колонн - установили и отрегулировали еще зимой. На это ушло около трех месяцев. Лишние хлопоты строителям принесла суровая зима. Очень много времени уходило на вопросы, связанные с климатическими условиями. Когда приезжаешь утром на площадку, а за ночь выпало 30 сантиметров снега, и в минус 30 градусов не работают краны, поскольку замерзло масло, работы, естественно, усложняются", - объяснила Гуськова.

Высота аттракциона вместе с фундаментом - 140 метров. Его оборудуют 30 закрытыми кабинами

Смонтирована и главная ось, к которой сейчас крепится внутреннее кольцо. После этого начнется установка внешнего обода, на котором затем закрепят кабинки. Первая партия уже прибыла и находится на складе. На стройплощадку кабины привезут позже. После того, как они займут свои места, аттракцион подключат и начнут тестировать: для веса их заполнят мешками с песком или емкостями с водой.

Колесо обозрения станет частью многофункционального комплекса. Монолитные работы здесь завершены. Сейчас строители заканчивают фасады и разводку инженерных сетей, продолжается внутренняя отделка, устанавливаются лифты. Одновременно со строительством продумывается и система безопасности. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Солнца Москвы", каждому посетителю, прежде чем попасть в комплекс или на аттракцион, придется пройти досмотр на посту охраны. Нести службу будут и кинологи с собаками. Территорию собираются также контролировать с помощью камер видеонаблюдения.

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