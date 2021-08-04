Кто летит, едет и скачет на фестиваль "Спасская башня"

До открытия фестиваля "Спасская башня" - три недели.

В этом году список иностранных участников организаторы оглашают позже, чем обычно (наши были объявлены еще весной). Причина очевидна: эпидемиологическая обстановка в разных странах отличается, прогнозы ВОЗ по пандемии напоминают научный диспут, участники которого сходятся лишь в одном: может быть все что угодно.

В таких условиях готовить международное шоу - подвиг. Но один подвиг Россия уже совершила (МАКС прошел на ура и при надлежащем соблюдении санитарных норм), второй ожидается через две недели ("Армия-2021"), что вселяет надежду на то, что зритель увидит и третью "изюминку" этого лета: военно-музыкальный фестиваль на Красной площади.

Итак, кто к нам летит из-за границы?

Волны на брусчатке

Из Австрии - Военный оркестр Тироля. Руководитель - полковник Ханнес Апфольтерер.

Апфольтерер - известная в музыкальных кругах личность, причем его слава не ограничивается жанрами военной музыки, а его оркестр много гастролирует по Европе (не сейчас, конечно, а до пандемии), выступал на фестивалях в Ливии и в Канаде. Ему 56 лет, профессор, воинское звание "полковник" (в оригинале: oberst).

Наш фестиваль австрийскому оркестру знаком: он уже срывал овации на Красной площади и в парке Горького. На этот раз исполнит "Полет шмеля"(Римского-Корсакова), вальс "Дунайские волны" (Ивановича), Watermelon Man (Херби Хэнкока) и свои собственные композиции.

"Я высоко ценю русскую музыку и мастерство российских военных и гражданских музыкантов", - отмечает оберст Апфольтерер.

У него есть друзья в России: генерал Сергей Хлебников, известные военные музыканты Сергей Дурыгин и Александр Герасимов, тепло отзывается о дирижере Президентского оркестра Евгении Никитине. Хорошие отношения связывают с патриархом отечественной журналистики Владимиром Снегиревым, которому Ханнес на праздники присылает бутылочку шнапса собственного изготовления, настоянного на сосновых шишках. Чем наш Владимир Николаевич Снегирев в ответ поит австрийца, когда принимает его в Москве, - секрет. Но определенно не только чаем.

Миф да и только

Из Греции в Москву прилетает Военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных Сил Греции "Тесей". Руководитель оркестра - майор Дионисис Ментес.

Очень интересный коллектив: через три года будет отмечать 200-летие: оркестр был основан в 1824 году в столице Греции - в городе Нафплион. А разве столица не Афины? Представьте себе, тогда - еще нет. В общем, нас ждет не только хорошая музыка, но и разминка интеллекта. И чем не повод освежить в памяти греческую мифологию, в частности приключения мифического Тесея.

В прошлые приезды греки зажигали по полной: под мелодии "Сиртаки" (голливудская фантазия на тему критских народных танцев) начали приплясывать даже сидящие на трибунах зрители, а еще накормили греческим салатом пол-Москвы.

Замечу, что до сих пор старейшим военным оркестром, выступавшим на Красной площади, был "Армони" Вооруженных Сил Турции - он основан в 1826 году по указанию правителя Оттоманской империи султана Махмуда II.

Греческий "Тесей": участвовал в Первой и Второй мировых войнах. Носит имя героя мифологии - сына двух отцов: царя Афин и морского бога Посейдона. Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Спасская башня

Штыки мира

Турки в этом году не заявлены. Кроме греков и австрийцев, будут музыканты из Республики Беларусь, Мексики и Катара.

Кто приедет из Белоруссии, догадаться несложно, они нам уже как родные. А вот об остальных коллективах подробно расскажем позже, а пока чуть-чуть приоткроем занавес секретности. Постоянные зрители "Спасской башни", наверное, уже вспомнили карнавал, который устраивали мексиканцы. В частности, на Красной площади блистала "Банда Монументаль": зажигательные ритмы, яркие наряды. Среди взрослых отплясывала мексиканка Мария Хосэ Мендоса Моралес, которой было всего 11 лет... Но повторения карнавала не будет, все мексиканцы и катарцы (два оркестра) - либо военные, либо полицейские.

Хотя тоже здорово: такого мы точно на Красной площади еще не видели.

Небоевые потери

Увы, в этом году Детский городок отменен. Из-за ковида пришлось отказаться и от традиционных выступлений детских и подростковых коллективов в рамках традиционного спецпроекта "Спасская башня детям".

Но молодежь будет: суворовцы и красотки-барабанщицы Пансиона воспитанниц минобороны.

На коне

На конном манеже мы увидим представителей Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. Ожидается участие всадников столичной полиции, лошадей и наездников племенного хозяйства "Идальго". Песнями, танцами, номерами с элементами боя, трюками с шашками и сабельной фланкировкой порадует Московский казачий хор.

Ей имя Тамара

Мирей Матье в этом году ждать не стоит. "Мы ее решили поберечь, все-таки пандемия еще не побеждена", - говорит отец-основатель "Спасской башни" Сергей Хлебников. Кстати, на прошлой неделе певица отмечала 75-летие: бодра, здорова, полна творческого задора и планов.

Зато еще один талисман фестиваля, Тамара Гвердцители, точно выступит - контракт подписан.

И по сложившейся традиции организаторы готовят сюрпризы в плане вокала. Но имена и номера узнаем ближе к открытию.

Звонок директору

- Зрителей-россиян пропустят на Красную площадь при наличии QR-кода. Взаимное признание российских и зарубежных вакцин от COVID-19 - это завтрашний день. А как сегодня попасть на трибуны иностранцам? - спрашиваю руководителя дирекции фестиваля Сергея Смирнова.

Сергей Смирнов: Зрители из других стран обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста: действует 72 часа, должен быть внесен в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Москвы. Подчеркну: процедура доступна и для иностранных граждан.

Зарубежным участникам фестиваля наше правительство разрешило въезд по служебным визам. Но при пересечении госграницы РФ обязаны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, пройденный не ранее чем за 72 часа.

Повторные тестирования будут проводиться каждые 72 часа - до момента выезда из России.