Из чего состоит российская земля? И кому она принадлежит? Нужно ли спокойно смотреть на то, какими скученными становятся крупнейшие города, на каких бетонных клочках живет все больше тех, кто должен свободно располагаться на большой земле России? Есть ли для нас место, если вдруг решим строиться, но так, чтобы не грудиться друг у друга над головой?

Нам повезло. Из 1713 млн га российской земли 65,8% - леса и 1,6% - воды (Росреестр, 2019). Две трети страны - жизнь деревьев, жизнь растений, жизнь зверья. Мы - счастливцы по праву рождения, мы получили живой, еще необузданной природы в размерах, не доступных подавляющему большинству государств. Плюс почти 50 млн га "особо охраняемых территорий и объектов". Что это такое? Заповедники, курорты, заказники, памятники истории и культуры. На каждого, кто живет в России, от мала до велика, по 0,3 га (тридцать соток) "особо охраняемых".

А что осталось всем нам, 146 млн человек, просто для бытия? Еще примерно 30% территории России, 509 млн га. Это на 13% больше всей площади Европейского союза, со всеми его горами, лесами и реками, хотя в ЕС живут в 3 раза больше людей, чем в России. На каждого из нас, от столетних до младенцев, приходится почти по полторы Красной площади в Москве. И самое лучшее - на большей части этих земель можно жить. 382 млн га - сельскохозяйственные земли, 21 млн га - "населенных пунктов", 18 млн га - промышленности и транспорта, 88 млн га - "земли запаса". Каждый год что-то убывает, что-то прибавляется, но именно эти огромные земли - тот ресурс, который должен позволить всем нам существовать свободно, не скученно, легко перемещаясь от края и до края России.

Только в составе сельскохозяйственных земель - 116 млн га пашни и 19 млн га сенокосов. А еще ведь есть и пастбища!

Низкий поклон тем, кто создал для нас, ныне живущих, такую страну! Только в составе сельскохозяйственных земель - 116 млн га пашни и 19 млн га сенокосов. А еще ведь есть и пастбища! Все вместе - по одному с лишним га плодоносящей земли на каждого человека в России! На каждого - не менее 40% Красной площади в Москве. Представьте мысленно главную площадь страны, разделите ее пополам и скажите себе: "Вот моя "доля"!". Это земля, которая реально нас кормит. Да мы все должны быть в шоколаде! Каждый знает, что даже 6-10 соток - не 100 (один гектар) - могут быть очень заметны в продовольственном бюджете семьи из 2-3 человек.

Но это еще не все! 43 млн га сельскохозяйственных земель, или больше 10% их площади - "фонд перераспределения". Это земли, которыми никто не пользуется, свободные. На каждого россиянина - по 0,3 га (тридцать соток) "фонда перераспределения", на котором пока еще ничего не выращивается и никакое зверье не пасется. Там даже пашня есть на 3 млн га (половина Латвии). Везет же нам!

Даже в "землях населенных пунктов" (21 млн га), в городах и селах - почти 9 млн га земель сельскохозяйственного использования. Уж на них-то точно сеют, жнут, кормятся. Еще полторы Латвии для каждого из нас. Речь не о нефти и газе, не о золоте с бриллиантами, где мы тоже первые, речь - о матушке-земле, кормилице, не заболоченной, не убитой, открытой для всех нас предыдущими поколениями. Мы по доступности земли для каждого - на первых местах в мире, нам повезло. И есть ведь кое-что еще!

Эти "кое-что еще" - земли запаса, отдельная категория, 88 млн га, вне "сельскохозяйственных", "населенных пунктов" и т. п. "Запас" - это неиспользуемые земли в государственной и муниципальной собственности, больше, чем по 0,6 га на каждого, кто живет в России. В их составе - еще 8 млн га сельскохозяйственных угодий и 10 млн га леса. Такой запас есть в самых населенных округах России. В Центральном федеральном округе - 1,2 млн га, в Северо-Западном - 8 млн, в Южном - 1,3 млн, Северо-Кавказском - 0,5 млн, Приволжском - 1,2 млн.

Нам очень нужна дешевая или даже бесплатная раздача земли всем, кто хочет строиться своим домом

Так что каждая российская семья - потенциально миллионеры! Но кому же принадлежит земля? В госсобственности и у муниципалитетов - 92,2% российской земли (Росреестр, 2019). Даже при "старом режиме" государству и царствующей династии принадлежало гораздо меньше земель. За властями - две трети земель сельскохозяйственного назначения, весь фонд запаса, больше 70% земель населенных пунктов, 96% земель промышленности и транспорта, 100% земель курортов, заказников, заповедников. А что у остальных? У населения - 111 млн га, по 0,75 га на каждую душу, живущую в России, из них 107 млн - сельскохозяйственного назначения. "Да где же они? У кого?" - закричит большинство горожан. А потом всплеснут руками - внутри этих 107 млн га находятся 14,8 млн невостребованной долевой собственности! Невостребованных аграрных земель - пашен, сенокосов, пастбищ! Что с ними? Пустуют? В чьем-то обороте? Это земли, на которых уже стояли села, велось хозяйство, не пустыни и не тундра.

А что "творится" в населенных пунктах? В личной собственности - 4,5 млн га, но под частными домами - всего 0,7 млн га. А лучше бы 10 или 15 млн, жить было бы веселей.

Все это - первые прикидки. Но даже по ним у нас десятки миллионов га свободных земель в пристойных климатических условиях. Абсолютное большинство этих земель - у государства. У населения - только 6,5% всех земель России. А если бы 15-20% - у российских семей был бы совсем иной достаток. Нам нужно что-то делать с землей. Нам лучше бы перестать "сгонять" население в 10-12 крупнейших городских агломераций. Нам крайне важна ипотека под 2%, как в Восточной Европе. Нам очень нужна дешевая или даже бесплатная раздача земли всем, кто хочет строиться своим домом. Пусть строятся на здоровье - и пусть прирастают семьями и имуществом ради себя и новой России. Отличная между прочим цель-2030.