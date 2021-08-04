Нам повезло. Из 1713 млн га российской земли 65,8% - леса и 1,6% - воды (Росреестр, 2019). Две трети страны - жизнь деревьев, жизнь растений, жизнь зверья. Мы - счастливцы по праву рождения, мы получили живой, еще необузданной природы в размерах, не доступных подавляющему большинству государств. Плюс почти 50 млн га "особо охраняемых территорий и объектов". Что это такое? Заповедники, курорты, заказники, памятники истории и культуры. На каждого, кто живет в России, от мала до велика, по 0,3 га (тридцать соток) "особо охраняемых".
А что осталось всем нам, 146 млн человек, просто для бытия? Еще примерно 30% территории России, 509 млн га. Это на 13% больше всей площади Европейского союза, со всеми его горами, лесами и реками, хотя в ЕС живут в 3 раза больше людей, чем в России. На каждого из нас, от столетних до младенцев, приходится почти по полторы Красной площади в Москве. И самое лучшее - на большей части этих земель можно жить. 382 млн га - сельскохозяйственные земли, 21 млн га - "населенных пунктов", 18 млн га - промышленности и транспорта, 88 млн га - "земли запаса". Каждый год что-то убывает, что-то прибавляется, но именно эти огромные земли - тот ресурс, который должен позволить всем нам существовать свободно, не скученно, легко перемещаясь от края и до края России.
Низкий поклон тем, кто создал для нас, ныне живущих, такую страну! Только в составе сельскохозяйственных земель - 116 млн га пашни и 19 млн га сенокосов. А еще ведь есть и пастбища! Все вместе - по одному с лишним га плодоносящей земли на каждого человека в России! На каждого - не менее 40% Красной площади в Москве. Представьте мысленно главную площадь страны, разделите ее пополам и скажите себе: "Вот моя "доля"!". Это земля, которая реально нас кормит. Да мы все должны быть в шоколаде! Каждый знает, что даже 6-10 соток - не 100 (один гектар) - могут быть очень заметны в продовольственном бюджете семьи из 2-3 человек.
Но это еще не все! 43 млн га сельскохозяйственных земель, или больше 10% их площади - "фонд перераспределения". Это земли, которыми никто не пользуется, свободные. На каждого россиянина - по 0,3 га (тридцать соток) "фонда перераспределения", на котором пока еще ничего не выращивается и никакое зверье не пасется. Там даже пашня есть на 3 млн га (половина Латвии). Везет же нам!
Даже в "землях населенных пунктов" (21 млн га), в городах и селах - почти 9 млн га земель сельскохозяйственного использования. Уж на них-то точно сеют, жнут, кормятся. Еще полторы Латвии для каждого из нас. Речь не о нефти и газе, не о золоте с бриллиантами, где мы тоже первые, речь - о матушке-земле, кормилице, не заболоченной, не убитой, открытой для всех нас предыдущими поколениями. Мы по доступности земли для каждого - на первых местах в мире, нам повезло. И есть ведь кое-что еще!
Эти "кое-что еще" - земли запаса, отдельная категория, 88 млн га, вне "сельскохозяйственных", "населенных пунктов" и т. п. "Запас" - это неиспользуемые земли в государственной и муниципальной собственности, больше, чем по 0,6 га на каждого, кто живет в России. В их составе - еще 8 млн га сельскохозяйственных угодий и 10 млн га леса. Такой запас есть в самых населенных округах России. В Центральном федеральном округе - 1,2 млн га, в Северо-Западном - 8 млн, в Южном - 1,3 млн, Северо-Кавказском - 0,5 млн, Приволжском - 1,2 млн.
Так что каждая российская семья - потенциально миллионеры! Но кому же принадлежит земля? В госсобственности и у муниципалитетов - 92,2% российской земли (Росреестр, 2019). Даже при "старом режиме" государству и царствующей династии принадлежало гораздо меньше земель. За властями - две трети земель сельскохозяйственного назначения, весь фонд запаса, больше 70% земель населенных пунктов, 96% земель промышленности и транспорта, 100% земель курортов, заказников, заповедников. А что у остальных? У населения - 111 млн га, по 0,75 га на каждую душу, живущую в России, из них 107 млн - сельскохозяйственного назначения. "Да где же они? У кого?" - закричит большинство горожан. А потом всплеснут руками - внутри этих 107 млн га находятся 14,8 млн невостребованной долевой собственности! Невостребованных аграрных земель - пашен, сенокосов, пастбищ! Что с ними? Пустуют? В чьем-то обороте? Это земли, на которых уже стояли села, велось хозяйство, не пустыни и не тундра.
А что "творится" в населенных пунктах? В личной собственности - 4,5 млн га, но под частными домами - всего 0,7 млн га. А лучше бы 10 или 15 млн, жить было бы веселей.
Все это - первые прикидки. Но даже по ним у нас десятки миллионов га свободных земель в пристойных климатических условиях. Абсолютное большинство этих земель - у государства. У населения - только 6,5% всех земель России. А если бы 15-20% - у российских семей был бы совсем иной достаток. Нам нужно что-то делать с землей. Нам лучше бы перестать "сгонять" население в 10-12 крупнейших городских агломераций. Нам крайне важна ипотека под 2%, как в Восточной Европе. Нам очень нужна дешевая или даже бесплатная раздача земли всем, кто хочет строиться своим домом. Пусть строятся на здоровье - и пусть прирастают семьями и имуществом ради себя и новой России. Отличная между прочим цель-2030.