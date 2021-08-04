Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей

Преступники обманом получили от 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей. Злоумышленники действовали по отработанной схеме телефонного мошенничества. Подробности дела рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На мобильный телефон пожилого жителя Подольска поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что с его счета пытаются похитить деньги. Под этим предлогом мошенник убедил мужчину снять все сбережения, чтобы передать их в службу безопасности кредитно-финансовой организации.

Пенсионер дважды обращался в банк, получал наличные деньги и оба раза по указанию звонившего отдавал их незнакомцам, которые ожидали его в условных местах и называли кодовое слово. Сумма ущерба составила более десяти миллионов рублей.

Полицейские установили личность одного из преступников и задержали его в Санкт-Петербурге. Им оказался 28-летний приезжий из Новосибирской области. По его словам, он выполнял роль курьера. Согласно полученным от неизвестного через интернет-мессенджер инструкциям, молодой человек взял у пенсионера деньги и привез их к одному из московских торговых центров. В качестве платы за свои услуги он взял часть полученных денег, а остальное оставил в пакете возле служебного входа.

В ходе обысков по месту временного проживания задержанного полицейские изъяли 17 мобильных телефонов, 41 банковскую карту, часть похищенных денег и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Задержанный взят под стражу. Сейчас ищут его подельников.