На День города остров Балчуг будет утопать в цветах

В Замоскворечье и Якиманке идут работы по благоустройству четырех набережных острова Балчуг и прилегающих к ним территорий. Этот остров искусственно был создан во время строительства Водоотводного канала. Ко Дню города все работы должны завершить. Представители департамента капремонта Москвы и подрядной организации, проводящей работы, рассказали корреспонденту "РГ" о ходе работ.

Всего приводят в порядок 22 га территории от Большого Каменного моста до восточной оконечности острова, где расположен Дом музыки. Чтобы обойти по периметру эту территорию, нужно не менее трех часов. Благоустройство затронуло четыре набережные: Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую. Также работы идут на Садовнической улице, в Комиссариатском, 1-м и 2-м Раушских и Фалеевском переулках. Как рассказали "РГ" представители департамента, благоустройство набережных - продолжение работ по улучшению городской среды вдоль Москвы-реки, которую ведет город уже 8 лет. Задачи прежние - сделать набережные комфортной зоной для прогулок, наполнить новыми функциями и раскрыть потенциал.

Ранее эти территории были непопулярны: набережные узкие, плохо освещенные, да еще и дороги в выбоинах. Хоть на стройплощадки и не пускают, но сквозь ограждения видно - ситуация меняется в лучшую сторону.

Сейчас заняты в работах 2,5 тысячи человек и несколько сотен единиц техники. Завершен основной этап, включающий освобождение "неба" от проводов, расширение тротуаров, обустройство ливневки. Уже наводят красоту. Например, мостят тротуары серебристо-серой гранитной плиткой, привезенной с Урала. Общая площадь мощения составит 66,2 тыс. кв. м.

Для замены дорожного покрытия временно введены ограничения на проезд транспорта. Зато совсем скоро машины поедут по новым 67 тыс. кв. м. асфальта. При этом полосы для движения чуть сузили, но количество сохранили. Тротуары расширили за счет ширины полос: ее привели к нормативу. Местами уже начали укладку газонов, общая площадь "зеленого ковра" составит 55,1 тыс. кв. м., разбивают и цветники на площади 5,6 тыс. кв. м. Как поясняют специалисты, на последнем этапе установят 770 малых архитектурных форм (МАФ) и высадят 11 тысяч кустарников. Но, по словам представителя подрядчика - заместителя директора ГКУ "УКРИС" Романа Шурышкина, единство в благоустройстве будет, а вот унылого единообразия - нет. По концепции, территорию условно разделяют на историческую и современную с помощью фонарей, МАФов и цветников. Так, на Космодамианской набережной установлены современные фонарные столбы, которые сочетаются с Домом музыки и другими домами XXI века. Будут и исторические фонари, например, газовые. Особый уют старым набережным придаст дополнительная подсветка парапетов со стороны тротуаров. Ее только собираются монтировать, а пока торчат провода. Вне зависимости от внешнего вида фонарей светить они будут ярко светодиодными лампами. Поэтому в темное время суток будет безопасно гулять.

На всех пешеходных переходах сделаны пандусы для маломобильных граждан, чтобы они без посторонней помощи смогли оценить результаты работ. Например, заглянуть в Репинский сквер, созданный в честь 800-летия Москвы в 1948 году. Его исторический облик сохранят: скамейки, урны и фонари выполнены в стиле 1940-х годов. Здесь же убрали уродливую решетку у скульптурной композиции Михаила Шемякина "Дети - жертвы пороков взрослых". К слову, в сквер уже завезены и новые детские городки для трех детских площадок, что привлечет сюда семьи с детьми. А пока дети играют, взрослые могут воспользоваться тренажерами на спортивной площадке.

Из сквера по новой аллее можно выйти к Софийской набережной. Украшением этой набережной стали необычные цветники в виде гигантских завитков. Высокие стены цветочных чаш вырублены из массивного и широкого гранитного камня. Скоро емкости заполнят землей и высадят цветы. Цветочный же ковер соединит Раушскую и Космодамианскую набережные. Появятся цветники и вдоль линии домов и даже там, где запланировано высадить около 600 новых деревьев. Причина в том, что сажать липы, красные клены, вязы "Лобел" и декоративные яблони можно лишь с середины осени. Поэтому ко Дню города для красоты все посадочные ямы будут утопать в цветах.

Напомним, что за 8 лет приведены в порядок 32 столичные набережные общей площадью 60 км. Всего в ближайшие годы запланировано привести в порядок все 200 км набережных Москвы-реки в черте города.