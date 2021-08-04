На юго-западе Москвы задержали вооруженного пистолетом мужчину

В ночь на 4 августа на юго-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ходил по улице с оружием в руках.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что на Симферопольском бульваре навстречу патрульному автомобилю Росгвардии выбежал полуголый мужчина с пистолетом. Заметив росгвардейцев, он выбросил оружие и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 38-летний уроженец Кировской области. Пояснить, откуда у него пистолет, он не смог. Позже экспертиза установила, что изъятый пистолет Макарова является охолощенным, а патроны к нему - светозвуковыми.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.