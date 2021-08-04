Мультфильмы и автомобили. Что их объединяет? Как ни странно, ВДНХ, которой в минувшие выходные исполнилось 82 года. День рождения главная выставка страны встретила несколькими новинками. Какими? Читайте в обзоре "РГ".

Музей особого назначения

Гости ВДНХ могут заглянуть в два обновленных павильона, в которых недавно открылся Музей Гаража особого назначения - одного из важнейших подразделений Федеральной службы охраны. В коллекции собрано более 50 машин. Некоторые из них стали свидетелями живой истории и успели послужить первым лицам нашего государства. Например, здесь представлен дореволюционный автомобиль французской марки "Делоне-Бельвиль". Обладает роскошным кузовом, но напоминает симбиоз кареты и машины. И неспроста - тогда авто делали известные каретные мастерские. Точно на таком же авто первое время ездил Николай Второй. К сожалению, ни одного подлинного экземпляра из императорского гаража не сохранилось. По крайней мере, об их судьбе ничего не известно.

Одним из любимых автомобилей Иосифа Сталина был американский Паккард. В музее выставлена бронированная модель - машины того времени защищали отдельные стальные листы толщиной 6-6,5 мм, крепившиеся к деревянному каркасу. Такая броня должна была выдержать пулю, выпущенную с расстояния ста метров из винтовки Мосина образца 1891 года. Стекла же были мутноватыми - они и выдавали бронированные авто.

Одним из первых отечественных автомобилей в кремлевском гараже стал белый ЗИС-101А, выпускавшийся с 1936 года. Его причисляли к представительским авто высшего класса. Однако солидный вид не помог - для высокого руководства страны машина не подошла. Была излишне массивной - на 500-700 килограммов тяжелее импортных аналогов. Вдобавок страдали скоростные характеристики, расходовалось очень много топлива - при максимальных скоростях до 37 литров на 100 километров. К тому же, как и другие автомобили того времени, состоял из множества деревянных деталей, потому в процессе езды часто поскрипывал. А это ну никак не соответствовало элитному статусу. Тем не менее машину использовали в служебных целях многие ведомства. Трудилась она и в таксопарках крупных городов СССР - Москве, Киеве, Ленинграде. А советский ЗИС-110П, который за глаза называли прожорливым, часто использовал Никита Хрущев. Выезжал в отдаленные районы страны, на строительство фабрик и заводов. Выставлены на всеобщий обзор и новые автомобили "Аурус", разработанные инженерами института "НАМИ". Например, лимузин в мае 2018 года участвовал в инаугурации президента России Владимира Путина, а кабриолет - 9 мая 2019 года принимал парад на Красной площади с министром обороны Сергеем Шойгу.

Приключения "Буратино"

Еще одну автоэкспозицию открыл в обновленном 26-м павильоне ВДНХ столичный Музей транспорта. В четырех залах выставки "Мечта москвича", которая готовилась больше года, уместилась вся история самого народного советского автомобиля. В коллекции 30 машин и три сотни редких артефактов. Например, здесь можно увидеть миллионный "Москвич-408" 1967 года, первый советский двигатель, созданный для участия страны в "Формуле-1", и личные вещи главного конструктора завода Александра Андронова.

Разные модели "Москвича" до сих пор живут в советских фильмах. Увидеть народного любимца, к примеру, можно в кинолентах "Осторожно, бабушка!", "Сердца четырех", "Бриллиантовая рука"... В обеих сериях "Москва слезам не верит" появляется "Москвич" 400-й модели. На такой машине люди часто выбирались на дачу или просто за город. За необычный внешний вид в народе ее прозвали "слоном". Высокая решетка радиатора напоминала хобот, фары - глаза, а открытые двери смахивали на большие уши. А "Москвич-408"-кабриолет в свое время называли "туристом". Машину планировали продавать за рубеж - она бы могла ездить, скажем, по серпантинам Италии. Но в серию советские кабриолеты так и не пошли. Произвели всего два, но ни один до наших дней не дожил. Поэтому на выставке представлена реплика.

Путешествие в анимацию

В числе новых резидентов ВДНХ значится и мультимедийный центр "СоюзМультПарк" с интерактивными аттракционами. Они и помогают оказаться внутри любимых мультфильмов. Вот, например, зал по мотивам "Вовки в Тридевятом царстве". Помещение условно разделено на две зоны. В каждой из них можно посоревноваться в лентяйстве и трудолюбии. В первом случае больше шансов на победу у тех, кто дольше всех просидит на троне, а во втором - у тех, кто возьмет на себя смелость обучиться премудростям от Василисы и с помощью проекции построить дворец. Можно и растопить печку. Надо слегка поднапрячься, прыгая на пеньках. Правда, нужно следить за тем, чтобы печь не покраснела. Игровая комната, оформленная по сказке "Малыш и Карлсон", больше заинтересует маленьких гостей. Дети тут могут побегать по объемным крышам Стокгольма, попугать и пощекотать местных воришек. Посмотреть отрывки из мультфильмов можно в купольном кинотеатре. Устроившись в кресле-подушке, кажется, будто смотришь в небо. В другом кинозале на большом экране "крутят" новую анимацию "Союзмультфильма".

Кстати

На ВДНХ этим летом можно попробовать более 200 видов мороженого. Пломбиры и ягодные сорбеты в авторском исполнении есть в меню всех ресторанов. На фуд-корте между павильонами N 64 и 66 продается необычное эскимо в виде бюстов известных личностей. Например, "Монро бабл-гам", "Маяковский клюквенный щербет", "Че Гевара шоколад". "Лаборатория мороженого" удивит новинками со вкусом папайи и ананаса, а также миндаля с ирисом. Именно здесь можно попробовать лакомство со вкусом цветов, растущих на ВДНХ: лаванды, мексиканского алоэ, фиалки.