Наркокурьеры испортили десятки подъездов

Подъезды десятков домов в Москве оказались испорченными из-за "закладчиков" - наркокурьеров, которые прячут зелье в тайниках. Обычно это щиты с электросчетчиками, мусоропроводы, элементы дверей. Все это покупатели попросту ломают в поисках заветного пакетика. По данным пресс-службы ГУ МВД, с начала этого года зафиксировано уже несколько случаев, когда "закладчиков" ловили прямо в подъездах.

Подобные эпизоды зафиксированы на Рязанском проспекте, улице 800-летия Москвы, по нескольким адресам района Южное Бутово. Районный активист Леонид Таращанский, который с 2002 по 2012 год был старшим по подъезду в своем доме, стал свидетелем жуткой сцены буквально на днях. Он готовился к встрече с кандидатом в депутаты, как вдруг около 12.30 позвонила девушка-соседка: к ней в подъезде пристал неадекватный мужчина. "Решил посмотреть по этажам, что происходит, - рассказывает мужчина в Facebook. - Увидел повсюду перевернутые кашпо с цветами, разбросанную сухую землю".

За открытой дверью на одном из этажей прятался тот самый неадекват. Увидев Леонида, он достал канцелярский нож... В поисках закладок буквально крошил дверные косяки, пластиковые короба проводами. Прибывшие на вызов полицейские рассказали, что "закладчики" и их больные покупатели стали часто появляться в подъездах Южного Бутова. Да и в целом по всему городу.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Северному округу, поймали наркокурьеров с поличным в подъезде дома на улице 800-летия Москвы. У 33-летнего мужчины и 35-летней женщины обнаружили 39 свертков с героином, которые они также собирались разложить по укромным местам. Многое оперативникам рассказали смартфоны злоумышленников: там сохранились переговоры с покупателями и описание мест, где искать психотропные вещества. А вот уже другой конец города, Рязанский проспект. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, именно здесь был задержан 30-летний приезжий, который прятал героин в подъездных тайниках. По всем подобным эпизодам возбуждаются уголовные дела. Подозреваемых, как правило, суд помещает под стражу. А жители домов в проблемных районах пытаются придумать более надежные способы защиты.

"Поймать таких "закладчиков" сложно, поскольку такая деятельность требует конспирации, - подтвердил председатель коллегии адвокатов "Защитник" Дмитрий Тараканов. - Но в любом случае при повреждении имущества я бы рекомендовал обращаться в полицию, поскольку шанс установить виновника всегда имеется, а зафиксированное место "закладок" позволит полиции более оперативно реагировать". Полиции пригодятся также записи видеокамер, разъяснил адвокат Владимир Постанюк. Они могут стать доказательствами при рассмотрении дела в суде.

Обычно ломают щиты с электросчетчиками, мусоропроводы, элементы дверей

За распространение наркотиков можно получить внушительный срок, а вот за порчу домового имущества привлечь к ответственности не всегда возможно, считает адвокат, эксперт Defender Law & Communication agency Михаил Герголенко: "Ответственность за содержание имущества дома несет управляющая компания". Ее сотрудникам в таких случаях остается лишь своевременно ремонтировать имущество или заменять его на новое. Ну а жильцам юристы советуют обращаться с заявлением в управляющую компанию. Сотрудники УК зарегистрируют жалобу и составят акт. Объединение сил жильцов и сотрудников УК, а также подъездные камеры могут помочь решить проблему.