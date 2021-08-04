Названа причина крупного ДТП с автобусом в Москве

Одной из причин крупной аварии с автобусом на западе Москвы являются нарушения при проведении ремонтных работ на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

В чем именно выразилось нарушение, пока не уточняется. Полиция выясняет детали инцидента. В то же время ведомство сообщает, что автобусом управлял водитель с 30-летним стажем. Перед рейсом он прошел все необходимые проверки.

Напомним, что при столкновении автобуса и грузовика пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь.