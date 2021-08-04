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Рубрика: Экономика

Пандемия не затормозила в Москве реализацию крупных городских проектов

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 176(8527)
Строительная площадка, на которой возводится станция "Терехово" Большой кольцевой линии московской подземки, выглядит непривычно для столицы. Автобус пробирался к ней через настоящий лес. На месте я увидела огромное скопление техники, тоже окруженной лесом.
Андрей Бочкарев: Новоселов в Москве больше не бросают в очередной спальный район. Фото: Аркадий Колыбалов Андрей Бочкарев: Новоселов в Москве больше не бросают в очередной спальный район. Фото: Аркадий Колыбалов
Андрей Бочкарев: Новоселов в Москве больше не бросают в очередной спальный район. Фото: Аркадий Колыбалов

Невольно напрашивался вопрос: для кого же тут метро строят? Ведь "Терехово", как рассказал журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, в числе десяти других станций планируют открыть уже до конца этого года? Впрочем, ответ дает вся градостроительная политика Москвы в последнее десятилетие. Ее отличие от предыдущих времен состоит в том, что новоселов в Москве больше не бросают в очередной спальный район, куда добираться нужно часами, и часами же ездить до школы, магазина, поликлиники.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Строительство сейчас ведется комплексно. Вот и тут, в Мневниковской пойме, уже строится жилой комплекс "Остров", который и назвали так, потому что на метро за 15 минут можно будет попасть из центра города на настоящий зеленый остров почти пока нетронутой природы. В ближайших планах - сооружение еще одного квартала площадью 200 тысяч квадратных метров для участников программы реновации. Строятся для их жителей и спортивно-оздоровительные и физкультурные комплексы, готовы проекты пешеходного моста через Москву-реку, который свяжет этот район со спорткомплексом в Крылатском, гигантского парка площадью 67 гектаров. Словом, по настоящему комплексный подход для создания, по словам Андрея Бочкарева, города в городе на каждой новой застраиваемой территории.

Свидетельствуют об этом и результаты работы строителей в этом году. Подводя итоги накануне Дня строителей, который отмечается в нашей стране в ближайшее воскресенье, Андрей Бочкарев рассказал: "Несмотря на пандемию коронавируса и нехватку трудовых ресурсов, в строй введено уже семь миллионов квадратных метров недвижимости из запланированных на 2021 год 8,5 миллиона "квадратов". Из них больше половины - жилье".

Вторая же половина как раз социалка - одиннадцать детских садов, десять спортивных сооружений, шесть школ, три медицинских и два культурных объекта. Транспортная доступность для любого района остается в числе приоритетов в Москве с 2010 года. В этом году, в частности, введены уже две станции Большой кольцевой линии - "Народное ополчение" и "Мневники", впереди ввод еще девяти новых: "Новаторской", "Воронцовской", "Зюзино", "Нагатинского затона", станций "Печатники", "Текстильщики" и "Кунцевской", а также реконструированной "Каховской" станции. Как отметил заммэра, все они находятся на завершающей стадии - идут отделочные работы, тестируются инженерные системы, благоустраиваются прилегающие территории.

Фото: Михаил Синицын
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Но и о старых районах, таких как Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, где москвичи ждут метро более четверти века, городские власти не забывают. В частности, на последнем заседании президиума правительства Москвы утвержден проект планировки первого участка Бирюлевской линии метро. Новая радиальная ветка улучшит транспортную доступность и других южных районов столицы, таких как Даниловский, Нагатинский, Москворечье-Сабурово, Печатники и Царицино, вдоль которых она пройдет. В общей сложности там проживают более полумиллиона москвичей, да еще примерно четверть миллиона работают.

Пуск же Большой кольцевой линии, который власти перенесли с 2023 на 2022 год, сократит время на дорогу для жителей практически всех отдаленных районов. Ведь для того, чтобы пересесть с ветки на ветку, им больше не нужно будет ехать в центр, пересадка окажется на 10 километров ближе. Благодаря этому свободнее станет и на всех существующих центральных участках радиальных линий Московского метрополитена.

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