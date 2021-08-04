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04.08.2021 13:25
Рубрика: Общество

Почему в Смоленской области ФАПы официально сданы, но не открыты

Текст: Ирина Манаева (Смоленск)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 175(8526)
Фельдшерско-акушерские пункты, на постройку которых регион в прошлом году получил 228 миллионов рублей, до сих пор не начали работать. Сначала подрядчик не мог сдать объекты в срок. Потом затянулась приемка - из-за различных недочетов. Теперь нужно пройти лицензирование, а этому мешает низкое качество воды, подаваемой в медпункты.

Напомним, 49 ФАПов должны были возвести в селах Смоленской области в 2020 году. Деньги на это выделили из федерального бюджета по нацпроекту "Здравоохранение". Принимать объекты планировали с июля по ноябрь. Но к концу года предприятие из Великих Лук, выигравшее аукцион, достроило только 10 из них. Оборудование на тот момент вообще еще не завозили. Причем оказалось, что в контракте (а он типовой, использовался не только на Смоленщине) были указаны медицинские изделия, которые в нашей стране не производят и из-за рубежа не поставляют.

Фото: Сергей Куксин
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Поскольку сроки исполнения проекта были сорваны, деньги вернулись в федеральную казну. В начале 2021-го регион смог их вернуть. Подрядчика заставили устранить нарушения, и в мае все новые ФАПы наконец были официально сданы. Но чтобы их открыть, надо оформить лицензию на медицинскую деятельность. А для этого - пройти санитарную экспертизу в Роспотребнадзоре. Камнем преткновения стало качество воды. Многие фельдшерские пункты находятся в деревнях, где централизованного водоснабжения никогда не было. Там же, где оно есть, вода некачественная.

Такая ситуация характерна для большинства районов Смоленской области. Как правило, дело в изношенности труб. Из скважины вода выходит чистая, а по пути к потребителю загрязняется. Раньше допускалось отклонение по одному из показателей оценки (жесткости, мутности или содержанию железа). Теперь нормы ужесточились. Как пояснили в департаменте по строительству и ЖКХ, вода по новым правилам может быть либо качественной, либо нет. Из-за этого на Смоленщине вдвое вырос объем необходимых работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей.

- На их замену в районах денег нет. Мы рекомендовали и департаменту по строительству и ЖКХ, и областной думе обратиться на федеральный уровень, чтобы включить замену магистральных труб в проект "Чистая вода". Планируем поднять этот вопрос на уровне Общественной палаты России, - отметила председатель комиссии смоленской Общественной палаты по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей среды Светлана Крючкова.

Подрядчика заставили устранить нарушения, и в мае все новые ФАПы наконец были официально созданы, но не открыты

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сидоренкова назвала несколько вариантов решения проблемы. В большинстве фельдшерско-акушерских пунктов можно установить системы фильтрации. Представитель управления Росздравнадзора Андрей Накоряков подчеркнул, что это надо сделать централизованно, не перекладывая заботы на главврачей. Там, где водопровода нет, можно использовать привозную воду - тогда надо заключить договор с поставщиком, регулярно мыть и дезинфицировать емкости.

Заместитель губернатора Полина Хомайко сообщила, что вариант с установкой фильтров прорабатывается, но это создаст дополнительную нагрузку на бюджет области.

- Качественная вода в наши учреждения должна поступать от поставщиков ресурса. Им нужно понимать, что их продукт не соответствует санитарным нормам, - заключила она.

Районы получили мобильные ФАПы
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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