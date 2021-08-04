Видео: Под Брянском нашли останки мамонтов

Новости

Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Чехии 11:39
ЦСКА объявил о переходе футболиста Тикнизяна в "Локомотив" 11:39
Москва вошла в тройку лидеров рейтинга Greenpeace 11:36
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским 11:30
Названа причина столкновения поездов в Чехии 11:24
В Латвии могут принять закон о праве увольнять работников без прививок 11:23
"Яндекс.Карты" и "Навигатор" появились в Android Auto и Apple CarPlay 11:20
Здание кабмина Украины эвакуировали из-за угрозы взрыва 11:15
Более 42 тысяч московских пенсионеров получили подарки после вакцинации 11:04
Неизвестный захватил здание правительства Украины 11:01
СМИ: Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины 11:00
Инцидент исчерпан: Нападавшие покинули танкер в Оманском заливе 10:57
Генпрокуратура направила иск о взыскании 126 млн долларов с Михаила Абызова 10:55
Ученый Мажуга: Российские университеты дают ответы на глобальные вызовы 10:53
Из Владивостока открываются прямые рейсы в Читу и Улан-Удэ 10:53
Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии 10:51
Шойгу высоко оценил предложение возглавить федеральную часть списка "ЕР" 10:48
"Роскосмос" объяснил нештатное включение двигателей "Науки" 10:43
ФПА обратилась к Бастрыкину из-за нападений на адвокатов 10:42
При столкновении поездов в Чехии пострадали около 50 человек 10:37
Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Ямала 10:32
Посол Сербии в России скончался на 71-м году жизни 10:11
Экспорт российских вакцин увеличился в 32 раза 10:10
Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Норильска 10:06
На востоке Москвы местный житель сжег три машины 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 10:24
Рубрика: Общество

Видео: Под Брянском нашли останки мамонтов

Текст: Антон Валагин

Археологическая экспедиция из Санкт-Петербурга обнаружила у брянской деревни Хотылево кости мамонтов и множество других артефактов как времен палеолита, так и более поздних эпох.

Фото: iStock
На раскопках под Смоленском нашли предметы 10 века

В Хотылево, на правом берегу Десны, находится крупнейшая в Восточной Европе стоянка древнего человека. Открыл ее в середине XX века брянский археолог Федор Заверняев, но материала здесь столько, что хватает на ежегодные раскопки до сих пор. Правда, залегает он на глубине более 10 метров. Ученым приходится копать глубокие шахты - осторожно, слой за слоем снимая грунт. Все находки высушивают, а затем кисточками и щетками очищают от грунта. Среди обнаруженных предметов - каменные инструменты и кости мамонтов. После завершения экспедиции находки увезут в Петербург для дальнейшего изучения.

- Благодаря работам коллег мы знаем, что культура, к которой относятся эти находки, протянулась огромным поясом примерно от Йоркшира в Англии до гор Алтая. "Хотылево-1" вписывается в эту гигантскую систему, - рассказал сайту "Вести.Ru" Александр Очередной, старший научный сотрудник института материальной культуры РАН.

Наука Общество Наука Общество История Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Брянская область СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

Главное сегодня

Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана
В Забайкалье после столкновения грузовых поездов завели дело
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел