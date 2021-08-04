Видео: Под Брянском нашли останки мамонтов

Археологическая экспедиция из Санкт-Петербурга обнаружила у брянской деревни Хотылево кости мамонтов и множество других артефактов как времен палеолита, так и более поздних эпох.

В Хотылево, на правом берегу Десны, находится крупнейшая в Восточной Европе стоянка древнего человека. Открыл ее в середине XX века брянский археолог Федор Заверняев, но материала здесь столько, что хватает на ежегодные раскопки до сих пор. Правда, залегает он на глубине более 10 метров. Ученым приходится копать глубокие шахты - осторожно, слой за слоем снимая грунт. Все находки высушивают, а затем кисточками и щетками очищают от грунта. Среди обнаруженных предметов - каменные инструменты и кости мамонтов. После завершения экспедиции находки увезут в Петербург для дальнейшего изучения.

- Благодаря работам коллег мы знаем, что культура, к которой относятся эти находки, протянулась огромным поясом примерно от Йоркшира в Англии до гор Алтая. "Хотылево-1" вписывается в эту гигантскую систему, - рассказал сайту "Вести.Ru" Александр Очередной, старший научный сотрудник института материальной культуры РАН.