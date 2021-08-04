Под Тулой у певицы Маргариты Суханкиной украли все деньги

В Тульской области Маргарита Суханкина лишилась всех денег, с которыми ехала отдыхать. Полиция оперативно нашла похитителей и вернула эстрадной певице имущество, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Маргарита Суханкина ехала на автомобилей по трассе "Дон" из Москвы в южном направлении. Поздним вечером женщина остановилась заправиться на АЗС. Певица забыла на заправке портмоне, в котором, по словам исполнительницы, были не только наличные, но и банковские карты со всеми деньгами. Пропажу она обнаружила не сразу, а лишь проехав несколько километров. Вернувшись на АЗС, Суханкина своего имущества не обнаружила.

Певица сразу же подала заявление о пропаже в отдел МВД "Ефремовский". Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские оперативно выяснили, что портмоне похитила женщина, также заправлявшая машину на этой АЗС. Сыщики установили номер автомобиля похитительницы и передали оперативные данные коллегам из соседних регионов далее по трассе.

Автомобиль остановили той же ночью на посту ДПС в городе Богучаре Воронежской области. Семейная пара, присвоившая деньги Суханкиной, также направлялась на юг. Вместо отдыха им пришлось проехать в отделение полиции.

Женщина призналась в краже портмоне и все сразу же отдала. Как рассказала сама Маргарита Суханкина в видео обращении с благодарностью тульским полицейским, на обратном пути она сможет забрать свое имущество.

По факту случившегося сейчас проводится полицейская проверка. По ее итогам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой в краже денег.