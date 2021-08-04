Разворотнева: Необходимо сохранить парковку на ул. Мельникова

Власти столицы нашли способ вернуть парковку жителям ЖК на улице Мельникова, д.3. Благодаря активности жителей по данному объекту ведется несколько административных делопроизводств: уже выписаны штрафы на сумму свыше двух миллионов рублей, и это только начало.

Ранее паркинг был продан застройщиком сторонней компании, которая начала его переоборудовать в офисный центр и хостел, что категорически не устроило население жилого комплекса. По их инициативе к проблеме было привлечено внимание общественности, проведен ряд проверок.

Однако до настоящего времени остановить переустройство паркинга, ранее обещанного людям, не удавалось. В результате действий общественников города и активистов ситуация начала меняться. Об этом сообщила советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

- В настоящее время Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, выявляющая объекты самостроя и нелегальной реконструкции, внесла паркинг на ул. Мельникова д.3 к.8 в постановление правительства №819-ПП, - сообщила Светлана Разворотнева. - Согласно данному постановлению, результаты реконструкции здания должны быть устранены, а какие-либо действия в отношении него, в том числе и купля-продажа станут невозможны.

По словам правозащитницы, в отношении собственников здания планируется проведение комплексной межведомственной проверки под патронажем прокуратуры. Предполагается, что в нее войдут представители МВД, административно-технической инспекции г. Москвы, Росреестра, Бюро технической экспертизы и другие.

Светлана Разворотнева отметила, что запланированные межведомственной проверкой мероприятия займут некоторое время до момента прекращения реконструкции здания и приведения его в исходное состояние.