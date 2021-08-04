Под Воронежем семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Семь человек, в том числе двое детей, получили травмы в столкновении трех автомобилей на востоке Воронежской области.

Авария произошла в 0.20 на 698 километре трассы Р-122 "Каспий". По предварительным данным, Lada Largus c тамбовскими номерами столкнулась с двигавшимся навстречу Chevrolet Lacetti из Московской области. Затем Lada столкнулась с еще одной встречной машиной - ВАЗ-2115 из Волгограда.

- После аварии в больницу с различными травмами доставлены семь человек. Это 32-летний водитель Lada и его пассажиры, 36-летняя женщина и 41-летний мужчина - жители Тамбовской области. Также госпитализированы 37-летний водитель Chevrolet и трое его пассажиров - 36-летняя женщина и девочки 9 и 15 лет, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция начала проверку обстоятельств ДТП.