Под Воронежем семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Новости

Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом 13:11
ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают отечественное шампанское 13:11
Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны Ливана 13:09
Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски 13:05
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом 13:05
Ученые нашли микробов, изучение которых поможет редактировать ДНК 13:00
Свердловские власти объяснили повышение цен на овощи засухой 12:59
Андрей Бочкарев: До конца года в столице откроется 10 станций метро 12:52
Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей 12:50
Эксперт рассказал, что отличает современного хакера 12:50
ЦИК принял 200 тысяч заявок на голосование онлайн и по месту пребывания 12:49
Ректор МГУ Виктор Садовничий: Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности 12:48
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде 12:43
Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 326 млн рублей 12:40
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp 12:35
Памфилова: Почти половина членов избиркомов привита от коронавируса 12:25
В полиции Украины объяснили, почему участник АТО захватил правительство 12:22
Андрей Бочкарев: С начала года в столице из запланированных на год 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости введено в строй 7 миллионов 12:18
Оба машиниста столкнувшихся в Чехии поездов погибли 12:16
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии 12:15
В Волгограде нашли тайник с оружием и боеприпасами 12:09
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму 11:52
Оперштаб: В Москве выявлено 2 502 новых случая COVID-19 11:51
В Киеве задержали угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина 11:42
Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Чехии 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 13:02
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Семь человек, в том числе двое детей, получили травмы в столкновении трех автомобилей на востоке Воронежской области.

В ДТП под Белгородом погибли три человека

Авария произошла в 0.20 на 698 километре трассы Р-122 "Каспий". По предварительным данным, Lada Largus c тамбовскими номерами столкнулась с двигавшимся навстречу Chevrolet Lacetti из Московской области. Затем Lada столкнулась с еще одной встречной машиной - ВАЗ-2115 из Волгограда.

- После аварии в больницу с различными травмами доставлены семь человек. Это 32-летний водитель Lada и его пассажиры, 36-летняя женщина и 41-летний мужчина - жители Тамбовской области. Также госпитализированы 37-летний водитель Chevrolet и трое его пассажиров - 36-летняя женщина и девочки 9 и 15 лет, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция начала проверку обстоятельств ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским
Верховный суд разъяснил, кто заплатит за сгоревшую квартиру
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию