Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется осень

Перестраиваться на осенний режим погода в Центральной России начнет со второй половины августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет ТАСС.

По его словам, жарких дней уже с середины месяца больше не будет, начнутся дожди. Норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.

"Месяц ожидается "хлябистый", - подчеркнул синоптик.

При этом в первой половине августа температура сохранится выше климатической нормы, а воздух на юге России прогреется до +43 градусов.