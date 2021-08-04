Воздух на юге России прогреется до +43 градусов

Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели. "Это опасное явление. Отдыхающие едут за теплом, а там на самом деле жара", - прокомментировал синоптическую ситуацию в регионе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, даже на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до отметки +35 градусов. В Симферополе 30-37 градусов, в Севастополе 30-35 градусов, сообщает РИА Новости.

И чем дальше от моря - тем хуже. На нижней Волге, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской области и на юге Ставрополья - до +43 градусов.

Вернется жара и в центр европейской части России. В ближайшие выходные в Москве и области потеплеет до 25-30 градусов. К началу следующей недели дожди прекратятся, а жаркая погода сохранится.