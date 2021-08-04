Собянин обсудил развитие спальных районов Москвы с жителями ЗАО

Власти Москвы приняли решение возвращать инвесторам часть платы за право строить новое жилье, если при этом будут созданы рабочие места за пределами центра. Об этом в своем блоге по итогам встречи с активистами Западного административного округа (ЗАО) города написал мэр столицы Сергей Собянин.

По оценкам главы города, 85% новых рабочих мест за последние годы было создано за пределами центра. Это произошло благодаря открытию новых магазинов и других центров притяжения.

"Конечная цель - создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома. А термин "спальный район" - окончательно сдать в архив", - подчеркнул Собянин.