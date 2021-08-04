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04.08.2021 09:36
Рубрика: Власть

Справку о правах на жилье в Москве можно получить за 30 минут

Текст: Ирина Огилько

Ранее запрос на справку о правах на жилье в Москве обрабатывался до 14 рабочих дней. С переводом услуги в электронный документооборот ее можно получить за 30 минут. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Более девяти тысяч запросов поступило с апреля 2021 года, когда услугу перевели в электронный формат. Это в 1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда граждане подавали заявления на бумаге. Всего на получение справок о правах на жилье приходится более 45% от общего числа запросов в жилищной сфере, в 99% случаев за услугой обращаются физические лица.

"Согласно регламенту предоставления услуги срок обработки запроса не изменился и составляет 14 рабочих дней, при этом в ряде случаев после перевода услуги в электронный формат через портал mos.ru на оформление справки уходит в среднем 30 минут, а минимальный срок может составить и до трех минут", - рассказал Владимир Ефимов.

Подать заявление и получить результат можно онлайн в любое время, вне зависимости от местонахождения. Проследить за ходом оказания государственных услуг также можно онлайн в личном кабинете на портале mos.ru.

Как напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, сейчас 24 из 35 госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах переведены в "цифру", в результате сократилось время предоставления отдельных услуг. Например, присвоить или аннулировать адрес стало возможно за восемь рабочих дней вместо десяти. Внести изменения в договор аренды - за 31 день вместо 56. Согласие на проведение сделок предоставляется за 15 дней, а ранее было 35. Существенно автоматизировать процессы предоставления государственных услуг удалось благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия.

"Город сократил до минимума количество документов, которые жителям необходимо предоставить для получения госуслуг: почти все необходимые сведения ведомства получают самостоятельно. Кроме того, портал mos.ru экономит и личное время пользователей. Москвичам не приходится каждый раз вручную заполнять заявления на предоставление госуслуг. Достаточно один раз указать сведения в личном кабинете, и при получении услуг и сервисов электронная форма заполнится автоматически", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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