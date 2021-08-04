Стало известно, как наказали привязавшего девушку к крыше Bentley блогера

Столичный блогер ради хайпа привязал девушку к крыше иномарки и поехал по центру города.

По данным агентства "Москва", Bentley Continental с девушкой на крыше заметили на Пресненской набережной. За рулем, как оказалось, был блогер Сергей Косенко, а на крыше - тоже "миниинфлюенсер" Илона Дрожь.

ГИБДД провела проверку после публикации ролика в Сети и нашла водителя. Автоинспекторы составили постановление по части 2 статьи 12.23 КоАП - "Нарушение правил перевозки пассажиров". С блогером провели профилактическую беседу.