Тяжельников: Пятая часть всех регистрируемых простуд приходится на лето

Принято считать, что время простуд - это осень и зима. Однако пятая часть всех регистрируемых простудных заболеваний приходится на лето. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Причина - перепады температур летом. Даже в теплую погоду, промокнув под дождем, можно переохладиться. "Достаточно промерзнуть под дождем несколько минут, чтобы заболеть", - цитирует РИА Новости Тяжельникова. Он добавил, что особенно опасно промокнуть в пасмурную погоду, когда нет возможности сразу высохнуть и согреться под солнцем.

Врач объяснил, что переохлаждение вызывает резкое снижение иммунитета, и организм становится уязвимым в том числе для коронавируса. Поэтому необходимо вакцинироваться, так как прививка является самым безопасным и эффективным способом защиты.

Тяжельников подчеркнул также, что без защиты от дождя оставаться не стоит. "Ведь вы потом будете вынуждены находиться в сырой одежде, что ведет к быстрому охлаждению", - отметил он, добавив, что в сильный ливень и ветреную погоду дождевик спасет надежнее.