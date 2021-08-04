В ближайшие две недели в городе появятся зоны отдыха прямо на парковках, расположенных вблизи ресторанов - парклеты. Такие летние веранды, где можно перекусить. Открыты они будут до ноября, пока не похолодает. Эксперты обещают, что отсутствие нескольких стоянок автолюбители не заметят, а рестораторам дополнительные террасы увеличат выручку в среднем на 20%.

Парклеты представляют собой временные деревянные конструкции, которые можно разместить на одном или нескольких парковочных местах. Они очень популярны в Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене и других городах. Не везде их приняли одинаково тепло, но облик мегаполисов они дополнили весьма органично. Идея установить такие конструкции на улицах Москвы обсуждается уже довольно давно на самом высоком уровне, но осязаемые контуры инициатива получила только сейчас. Федерация рестораторов и отельеров России вместе с экспертным центром "Пробок. Нет" предложили устанавливать их в теплое время года, когда пешеходов в центре столицы становится в несколько раз больше, стоянки же пустуют. Дополнительные зоны отдыха украсят парковки в Никитском и Даевом переулках, на Пятницкой улице и Кадашевской набережной.

Выбор этих мест неслучаен. Именно там эксперты увидели снижение загруженности парковок и предложили отдать невостребованные места под парклеты. Как правило, рядом с ними находятся небольшие кафе или рестораны, которые не могут поставить полноценную летнюю веранду из-за узких тротуаров. "Летом, чтобы погулять, 95% людей приезжают в центр на общественном транспорте, а не на своем авто. Отсутствие 11 стоянок, которые заменят парклеты, никто не заметит, - комментирует нововведение глава центра "Пробок. Нет" Александр Шумский. - Идея не новая - во всем мире уже давно отдают парковки под зоны отдыха. В этом году в Нью-Йорке было переоборудовано 11 тысяч парковочных мест. В Барселоне на выходные закрывают для автомобилистов целые улицы, чтобы жители и гости города могли спокойно гулять. У нас же получилось расширить общественное пространство, где прежде сделать это было практически невозможно".

Парклет является продолжением узкого тротуара вблизи ресторана. Украшен он цветочными клумбами, оборудован лавочками, столами, зонтами, благодаря которым в любую погоду можно поработать на свежем воздухе за ноутбуком или просто выпить кофе. От проезжей части террасу отделяют бетонные блоки - такие же, как установлены у входов в метро и подземные переходы. Обслуживать новые места отдыха будут сотрудники ближайшего кафе или ресторана. Но чтобы отдохнуть на парклете, москвичам вовсе не обязательно что-то заказывать в заведении, как если бы они присели за столик на обычной летней веранде.

Автовладельцы могут не волноваться, парклеты займут только часть парковки, так что свободные места, по расчетам организаторов, останутся. К примеру, на Кадашевской набережной больше 100 стоянок, но желающих оставить машину, как правило, немного. Парклет займет всего три-четыре места. Выгода очевидная для итальянского ресторана, который займется их благоустройством. На узком тротуаре возле заведения и пара столов не поместится, а на переоборудованной парковке запросто примут с десяток гостей. "Все-таки парклет - это место отдыха, а не торговли, - настаивает директор ресторана Pepe Nero Юлия Симушова. - Но для нас парклет - это еще и хорошая реклама. Мы надеемся, что с его появлением гостей у нас будет больше".

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ангелина Жукова

Примут ли москвичи новые зоны отдыха, сказать пока трудно. Но рестораторы ждут парклеты с надеждой и обещают порадовать горожан и гостей столицы их открытием уже через неделю. Но звучат и сомнения. Например, организатор барного объединения "Профсоюз" Дмитрий Левицкий поддерживая саму идею, не уверен, что в будущем она найдет место для реализации по всему городу. "Под парклеты отдали места рядом с ресторанами, на которых могут оставить авто их же гости. Скорее всего, автомобилисты будут против такой инициативы, они и так страдают от отсутствия парковочных мест в центре, - поделился он с "РГ". - Могут не обрадоваться новым зонам отдыха и местные жители, особенно если они откроются у них под окнами. Есть вопрос и безопасности, ведь москвичи за чашкой кофе окажутся слишком близко от проезжей части, что достаточно опасно".