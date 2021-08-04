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04.08.2021 21:05
Рубрика: Культура

В Екатерининском парке Москвы открыли памятник офицерским женам

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В среду, 4 августа, список московских памятников пополнился новой композицией. Ее открыли в Екатерининском парке и посвящена она супругам военнослужащих. Памятник так и называется "Жена офицера".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Композиция изображает женщину в накинутом на плечи парадном офицерском мундире. Она на крыльце в компании кошки дожидается со службы любимого мужа. Знакомая картина, мгновенно вызывающая в памяти старые и любимые многим военные фильмы "Жди меня", "Два капитана", "Парень из нашего города"…

"Сегодня мы открываем в сердце нашей Родины, городе-герое Москве, памятник тем, кто по зову любящего сердца делит с военнослужащими не только радости, но и трудности военного быта. Уникальными личными качествами офицерских жен всегда восхищаются и вдохновляются поэты, писатели, художники, композиторы, режиссеры - все те, кто создает трогательные истории о любви и преданности. Тема вечная… Теперь настала очередь и скульпторов", - сказал на открытия памятника исполняющий обязанности начальника Главного военно-политического управления генерал-лейтенант Алексей Цыганков.

Теплые слова об офицерских женах и авторах посвященной им скульптурной композиции произнесли Герой Социалистического труда генерал-лейтенант Алексей Макарычев, заслуженный строитель РСФСР генерал-полковник Леонид Шумилов и директор Студии военных художников Татьяна Самарская.

А завершилась церемония очень подходящей к такому событию песней "Офицерские жены". Ее исполнили артисты Центрального Дома Российской Армии.

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