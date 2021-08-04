В Москве начали тестировать виртуальную "Тройку"

Департамент транспорта Москвы открыл тестирование виртуальной "Тройки". Для участия нужен Android-смартфон с модулем NFC и желание сделать городской транспорт лучше. Как поясняет департамент в Telegram-канале, основные отличия виртуальной транспортной карты в том, что ее сложно потерять. Более того, ее нельзя забыть дома, ведь она всегда будет под рукой при наличии смартфона.

"Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных "Троек". Мы смотрим в будущее и ждем современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

В тестировании могут принять участие около 500 человек. Для теста будут доступны абонементы "Единый" на 30 дней. Чтобы зарегистрироваться для участия в тесте нужно зайти на портал.