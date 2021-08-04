В Москве открылись бахчевые развалы

Вчера в Москве стартовал сезон бахчевых. Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в разных районах города открылось 250 торговых точек, что чуть больше, чем в прошлом году. Больше всего развалов в Южном и Юго-Западном округах - свыше двадцати. Минимальная цена арбузов в этом сезоне - от 40 рублей за килограмм, дынь - от 70 рублей. Везут их в столицу из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

Официальные точки выглядят одинаково, снабжены весами и ценниками. Многие из них расположены там же, где и год назад. Ближайший к дому развал легко найти на data.mos.ru. Перед тем как оказаться на прилавке, бахчевые проходят проверку в лабораториях. Документы обычно вывешены на видном месте. Бумаги помогут понять, откуда приехала полосатая ягода, когда в последний раз проводили исследования. Попробовать арбуз или дыню перед покупкой не удастся - разрезать их на развалах запрещено. Нарезку разрешено делать только магазинам, где ягоды можно предварительно вымыть и затем торговать ими из витрин с функцией охлаждения.

Алашаф Гасанов торгует бахчевыми почти десять лет. В этом сезоне у него несколько точек. Одна из них - на Осеннем бульваре у метро "Крылатское". Продажа идет с 8.00 до 24.00. Работает в маске и перчатках. На столе - антисептик, перчатки и маски. Большинство людей приходят обычно вечером, после работы. Немало и припозднившихся, заглядывают к развалу в районе 23.00. На прилавке - дыни "торпеда" из Узбекистана и "колхозница" из Астрахани. Килограмм - 100 рублей. Арбузы пока только из Дагестана - 60 рублей за кило. "Там очень жарко, поэтому они больше астраханских. Самые тяжелые - около 20 килограммов, - рассказал Алашаф. - Очень сочные и сладкие". Позже начнут везти и знаменитые астраханские, а осенью - поздние сорта из Волгоградской области. Цены с разгоном сезона начнут падать. В сетевых магазинах арбузы уже сейчас можно купить от 30 до 40 рублей за килограмм, а дыни - в среднем за 60 рублей.

Кстати

Как выбрать арбуз

Большой размер ягоды, на который часто ведутся покупатели, - вовсе не гарантия вкуса и зрелости. Лучше выбрать средний арбуз - не очень крупный, но и не слишком маленький.

У него должна быть твердая блестящая корка, которая плохо поддается протыканию ногтем. Цвет ее должен быть максимально контрастным. Лучше, если желтый бочок насыщенного желтого или даже оранжевого цвета. А вот хвостик должен быть сухим. Еще один признак созревшего арбуза - звонкий, а не глухой звук, если постучать по нему. Арбуз - ягода двуполая. У "мальчиков" низ плода, то есть противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у "девочек" плоский с широким кружком. "Девочки" считаются более вкусными.