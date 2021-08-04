В Москве простились с президентом факультета журналистики МГУ

В среду на факультете журналистики МГУ простились с Учителем, патриархом и Дон Кихотом. Президент факультета, а до этого, казалось, бессменный его декан, Ясен Николаевич Засурский ушел из жизни 1 августа 2021 года.

В Домовом храме Святой мученицы Татьяны при журфаке МГУ в кругу семьи, близких друзей и коллег прошла гражданская панихида и отпевание.

- Он служил университету, его знали и помнили многие выпускники МГУ, - рассказал на панихиде ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Ректор вспомнил, как впервые попал в легендарный кабинет Засурского: "Там все - от пола до потолка - было в книгах. Кому-то это могло показаться хаосом, но для Ясена Николаевича все было на своем месте: он прекрасно ориентировался".

- Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности. Факультет осиротел. Мне будет не хватать вас, спасибо за жизнь, отданную университету, - сказал Виктор Садовничий.

- Трудно представить, что мы больше не поговорим, - сказала на прощании декан журфака Елена Вартанова. - Он любил рассказывать историю своего имени: от слова "ясный", в честь ясных глаз отца. Отсюда и, может быть, такой удивительный взгляд, которым он смотрел на нас.

По словам Вартановой, Засурский определил судьбу не только более 30 тысяч выпускников журфака, но и 500 сотрудников. Нынешний декан - тоже ученица Засурского.

- Помню, он обратился к нашему курсу: "Приходите работать на журфак!", но мы тогда все тогда хотели в "Известия", в "Правду", на телевидение. Но люди, которые решили и дальше остаться на факультете, все же были- рассказала Вартанова. - Лучшей памятью будет сохранить все, что он в нас вложил.

После отпевания все желающие могли проститься с мэтром у памятника Ломоносову перед входом на факультет. Во дворе журфака давно не было так многолюдно - ковид, лето, отпуск. Но еще больше людей точно были мыслями у памятника Засурскому - у журфака. Кстати, идею присвоить всему факультету журналистики имя Ясена Засурского озвучил вчера председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. Предложение рассмотрит комиссия по увековечению памяти Засурского.

Тем временем

Уже известно, что легендарный кабинет Ясена Засурского станет музеем.

- В первую пятницу июня в следующем году мы будем отмечать 75-летие журналистского образования и 70-летие нашего факультета. Думаю, к этому дню и нужно открыть музей, - рассказала "РГ" Елена Вартанова. - Работы будет много - огромные архивы, наверное, тысячи книг. Часть из них отдадим в библиотеку: книгам Засурского нельзя просто лежать, их должны читать студенты. На каждой из них будет штамп "из архивов Засурского".

Кроме того, предложено учредить именную стипендию и переименовать 201-ю аудиторию в честь президента журфака. По словам Вартановой, вопрос с аудиторией уже решен. Так что 1 сентября студенты придут на лекции уже в аудиторию имени Засурского.