В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19

В Москве разыграли очередные пять автомобилей среди привившихся от COVID-19. Прямая трансляция розыгрыша прошла на телеканале Москва 24.

Компьютер выбрал победителей среди тех, кто получил первый компонент вакцины с 26 июля по 1 августа. Ими стали Иван Дмитриевич, Александр Михайлович, Азим, Валентина Леонидовна и Валентина Степановна.

Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Напомню, мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня объявил о старте дополнительного стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 15 августа впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

В скором времени организаторы свяжутся с победителями по номеру +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как получить автомобиль. Проверить, выиграли ли вы, можно также в специальном сервисе на сайте mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Помимо этого, для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов", в рамках которой после первой прививки можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму. Деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.