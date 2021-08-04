В Москве задержан водитель автобуса после ДТП с 13 пострадавшими

Сотрудник "Мосгортранса" пройдет все необходимые процедуры, в том числе анализ на алкоголь и наркотики. По предварительной версии, водитель мог потерять управление, когда обгонял уборочный "КамАЗ". Ранее звучала версия о возможном нарушении правил дорожных работ. В Дептрансе отмечают, что у водителя 30-летний стаж, за рулем городского автобуса он ездил 11 лет. Перед рейсом он прошел медосмотр, все было в порядке.

750-й автобус попал в аварию на 29-м километре Боровского шоссе. По дороге из Внуково в Саларьево автобус столкнулся с "КамАЗом". В салоне было 30 человек, 13 получили травмы. Двое из них в тяжелом состоянии, на помощь привлекалась санавиация.