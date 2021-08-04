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04.08.2021 21:35
Рубрика: Общество

В Новой Москве обнаружили загрязненный отходами пруд

Текст: Ирина Огилько

Началось расследование факта массовой гибели уток и загрязнения водоема отходами на территории Новой Москвы. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По данным пресс-службы ведомства, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по факту загрязнения 2-го Николо-Хованского пруда, являющемся русловым на реке Сосенке. Жители заметили неприятный запах, идущий от воды пруда и в середине июля обратились на горячую линию ДПиООС.

На место выехала экологическая лаборатория. Превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе нет, а вот пробы воды показали наличие сверхнормативного содержания ряда загрязняющих веществ - они были зафиксированы в ручье, который вытекает с территории Хованской промзоны. Здесь было обнаружено скопление отходов.

Пробы были направлены в Росприроднадзор и в конце прошлого месяца отходы вывезли. Затем снова жители стали жаловаться, на этот раз - на массовую гибель уток. Тушки птиц были отправлены на экспертизу и снова взяты пробы воды.

"Данные лабораторных проб воды будут приобщены к материалам дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба. Кроме того, была проведена механическая очистка пруда. Ведомство направило письма для организации проверки нарушения природоохранного законодательства в адрес межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области, так как часть вопросов экологического надзора по этой территории находится в федеральном ведомстве.

Сейчас продолжается обследование системы водоотведения в акватории руслового пруда реки Сосенка. Основная цель - оценить соблюдение требований природоохранного законодательства всеми предприятиями-водопользователями, осуществляющими сброс сточных вод. Работа ведется совместно с сотрудниками столичной Межрайонной природоохранной прокуратуры.

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